الأولى

في اقتراح نيابي أشبه ما يكون بـ تحصيل حاصل أو تسديد لفاتورة انتخابية، تقدم 5 نواب امس باقتراح بقانون ينص على تخصيص مبانٍ للطالبات في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والمدارس الخاصة بما يضمن تنفيذ عدم الاختلاط على ان يفعّل القانون خلال سنة من اقراره.

وقضى الاقتراح الذي تقدم به النواب: خالد الطمار، حمدان العازمي، حمد العبيد، أسامة الشاهين ومحمد المطير، بتطوير المباني القائمة لجامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي، بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات تكون مفصولة فصلا تاما ومعزولة، في مبنيين مفصولين يتضمنان قاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق.

ونص الاقتراح على استبدال نص المادة الأولى من القانون رقم (24) لسنة 1996 بنص في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات تكون مفصولة فصلا تاما ومعزولة، في مبنيين مفصولين على أن تشمل تلك المباني قاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، على أن تلتزم الحكومة بهذا الفصل حاليا وعند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة ويتم تنفيذها.

ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه جاء بالدستور في المادة (2) أن (دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع) ومن هذا المنطلق جاء التعديل الواضح والصريح على القانون رقم (24) لسنة 1996 ليعبر عما توافق وصوت عليه بالإجماع مجلس الأمة في عام 1996 بمنع الاختلاط في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والكليات والمعاهد التابعة لها وتأكيدا على الفصل التام والعزل في مبنيين مفصولين للطالبات بالمباني كافة والقطاعات والمختبرات والخدمات ومنع اختلاط الطلاب والطالبات وذلك بما يوافق الشريعة الإسلامية حول هذا الأمر وأيضا للتأكيد وبعبارات قاطعة شافية وكافية على ذلك في قاعات الدراسة والمباني والمختبرات والخدمات، وكل ما يشير إليه القانون إضافة إلى الفصل وعدم الاختلاط أيضا بالتعليم العام والخاص بجميع مراحله وبمبان منفصلة بمداخلها ومخارجها من بداية المرحلة الابتدائية حتى الجامعة وينفذ هذا القانون اعتبارا من العام المقبل.