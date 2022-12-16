مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ«النهار» عن أن مراجعة شاملة تجريها الجهات الحكومية المعنية لكل الرسوم المفروضة على الخدمات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، لافتة إلى أن إعادة النظر في تلك الرسوم تعكس النهج الحكومي القائم على تقديم خدمات متميزة للمستثمرين والمواطنين.

واستدركت أن تطبيق تلك الرسوم سيصب في النهاية بخانة رفع الإيرادات غير النفطية والعمل على تسعير جديد للخدمات الحكومية المتدنية القيمة والتي لا تعكس مطلقاً القيمة السوقية لها.

وأشارت إلى أن توجهات عليا بضرورة العمل على تحصيل الديون المستحقة للحكومة والتي تقترب من مستوى ملياري دينار، لافتة إلى أن تلك الديون تمثل أهم مصادر الإيرادات غير النفطية التي تستهدف الحكومة تحصيلها.

ولفتت إلى أن تلك التوجهات تتسق وبرنامج عمل الحكومة الذي يركز على القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم وقود خطط التنمية والتي تستهدف الحكومة تطويرها وزيادة إسهاماتها في المرحلة المقبلة.

وبينت أن دراسات يتم إعدادها من قبل جهات حكومية بشأن الرسوم المفروضة على أملاك الدولة العقارية وإعادة النظر بها، والتي تشمل المباني والأراضي المؤجرة من قبل الدولة.

تسعير جديد للخدمات الحكومية المتدنية قيمتها تطبيق إجراءات مالية جديدة ضمن خطتها الخاصة برفع الإيرادات الحكومية غير النفطية، مع ضمان عدم تأثر المواطنين بها وعدم المساس بحياة ومعيشة المواطنين، مع مراعاة الآثار السلبية للأوضاع الاقتصادية العالمية المتغيرة والتي دفعت مستويات التضخم إلى الارتفاع عالمياً.

وشددت المصادر على أنه لا مساس برواتب المواطنين وأن مسألة فرض ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل أو ضريبة الشركات يعاد تقييم آثارها على المواطنين بشكل تفصيلي.

ولفتت إلى أن الحكومة حريصة على رفاهية المواطن وتقديم أفضل الخدمات للشركات الملتزمة والعمل على إعادة النظر في كل الرسوم المتعلقة بالقسائم الصناعية والزراعية بالشكل الذي يعزز من الأهداف التي من أجلها تم تخصيصها للمستفيدين منها.

وأشارت إلى أنه يتم إعداد بيانات تفصيلية بكل الخدمة المقدمة للوافدين، والعمل على تحديد الرسوم لها بما يتناسب مع الخدمات المقدمة ونوعيتها خاصة في قطاع الصحة.

وفي السياق ذاته، قررت الحكومة تأجيل تطبيق خضوع السجائر الإلكترونية «القيب» ونكهاتها لضريبة الرسوم الجمركية بنسبة 100% حتى إشعار آخر، وذلك بعدما كان قد تقرر تأجيل تطبيقها بمدة محددة إلى 1 يناير 2023 بدلا من 1 سبتمبر المنصرم.

وتفصيلياً، أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان الفهد، تعليمات جمركية حملت رقم (101/2022) بشأن تأجيل تطبيق خضوع الخراطيش المحتوية على نيكوتين ذات الاستخدام مرة واحدة وعبوات السوائل أو الجل المحتوية على نيكوتين سواء منكهة أو غير منكهة وعبوات السوائل أو الجل المحتوية على نيكوتين للضريبة الجمركية بنسبة 100%.

ووفقا للتعليمات، فقد جاء فيها «وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل فقد تقرر تأجيل تطبيق خضوع 4 أصناف للضريبة الجمركية بنسبة 100% حتى إشعار آخر»

وتضمنت القائمة: خراطيش محتوية على نيكوتين ذات الاستخدام مرة واحدة منكهة، خراطيش محتوية على نيكوتين ذات الاستخدام مرة واحدة غير منكهة، عبوات سائل أو جل محتوية على نيكوتين منكهة. عبوات سائل أو جل محتوية على نيكوتين غير منكهة.

