مال وأعمال

أشارت تقارير متخصصة إلى أن فوائض دول مجلس التعاون الخليجي تتجه للدخول في أزمة مجدداً بعد انتهاء تداعيات جائحة كورونا، حيث تعاني تلك الفوائض من التضخم الكبير في مستويات الأسعار.

وتنوه التقارير أن تلك الدول باتت في وضع لا تحسد عليه، رغم التوقعات بتحقيق ميزانياتها فوائض تقدر بحدود 100 مليار دولار في 2022، على وقع اشتعال أسعار النفط والغاز والتي تسبب فيها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

ورغم الآمال الكبيرة التي وضعتها تلك الدول بتحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، باتت تلك الفوائض تعاني أزمات التضخم المتسارعة وكذلك مخاطر الركود بسبب عودة شبح التراجع في مستويات أسعار النفط مع ضبابية الأوضاع الاقتصادية العالمية وغياب رؤية واضحة بشأنها. ومع استمرار موجات الارتفاعات المتلاحقة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والتي أثرت بشكل كبير على دول العالم التي ترتبط عملتها بالدولار، باتت تلك الفوائض التي أتت بعد سنوات عجاف عانت فيها تلك الموازنات من تراجعات حادة في فوائضها، الأمر الذي يجعل تلك الحكومات مجبرة على اتخاذ إجراءات إصلاحية فاعلة تحقق لها تنوع الدخل واستدامة الرفاهية ورفع النمو الاقتصادي.

