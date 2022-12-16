مال وأعمال

واصلت البورصة أداءها المتباين للأسبوع الرابع على التوالي، لتهبط القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنحو 661 مليون دينار أي بما يفوق «الملياري دولار» وبنسبة 1.38% من 47.764 مليار دينار في جلسة الخميس 8 ديسمبر إلى 47.103 مليار دينار خلال جلسة أمس.

واشار محللون الى ان البورصة تشهد حاليا ضغوطات عديدة اثرت على التداولات وفي مقدمتها:-

1- عمليات جني الأرباح في ظل انخفاض أسعار النفط ومخاوف الطلب والضبابية حيال نمو الاقتصاد الصيني نتيجة الإغلاقات الاحترازية للسيطرة على تفشي فيروس كوفيد-19 في بعض المدن الرئيسة، وهو الأمر الذي أدى إلى هبوط معظم الأسواق الخليجية.

2- ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأميركي في نهاية الأسبوع والتي ارتفعت الاربعاء الماضي بـمقدار 50 نقطة أساس.

3- استمرار حالة عدم اليقين حيال الاقتصاد العالمي والمخاوف من الركود والتضخم.

4- توقع حدوث المزيد من التذبذبات في البورصة ستستمر لحين ظهور حوافز جديدة، وانتظار نتائج أرباح الشركات المدرجة عن السنة المالية 2022، والتوزيعات المتوقعة.

5- المخاوف العالمية محيطة بالمناخ الاستثماري العام وتراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

6- استمرار الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا.

7- قرار الاتحاد الأوروبي بتحديد سقف للنفط الروسي أدى إلى ضبابية في الأسواق وأوجد حالة من عدم اليقين وهو ما أثر على أسواق المال الخليجية بشكل كبير.

وحققت القيمة السوقية للسوق الأول تراجعاً بنسبة 1.7% وبقيمة 662 مليون دينار من 38.341 مليار دينار إلى 37.679 مليار دينار، في المقابل ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيس بنسبة 0.01 في المئة وبقيمة 1 مليون دينار من 9.422 مليارات دينار إلى 9.423 مليارات دينار.

وتراجع المؤشر العام للبورصة خلال أسبوع بنسبة 1.3 في المئة وبنحو 99 نقطة من 7449.8 نقطة إلى 7350.8 نقطة، فيما أغلق مؤشر السوق الأول منخفضاً بنحو 143.7 نقطة وبنسبة 1.7 في المئة من 8320.4 نقطة إلى 8176.7 نقطة.

