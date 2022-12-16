مال وأعمال

عقد مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه الرابع لعام 2022 يوم الاربعاء الماضي بمقر الغرفة ، حيث ناقش عدداً من المواضيع المهمة تضمنت ما تم تنفيذه من برامج المركز خلال عام 2022، والخطة التشغيلية نصف السنوية لعام 2023، وملامح خطة المركز الاستراتيجية 2023-2025. وقد استهل رئيس مجلس الامناء عبدالله الحميضي الحديث بالترحيب بالأعضاء واستعرض المجلس الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال عام 2022 حيث بلغت 51 برنامجا شارك فيها ما يقارب 930 مشاركاً من شركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والافراد.

وتم إطلاع مجلس الأمناء على خطة المركز التشغيلية نصف السنوية لعام 2023، حيث تضمنت الخطة العديد من البرامج والانشطة ذات الاهمية للقطاع الخاص والحكومي.

