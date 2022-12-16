مال وأعمال

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بعد أربع زيادات متتالية في العام الحالي بنسبة 75 نقطة لتصل إلى نطاق يتراوح 4?25 و4?5 بالمئة في محاولة لاحتواء التضخم وهو ما يجعل مستوى الفائدة الحالي الأعلى منذ يناير 2008.

وجاء رفع الفائدة هذه المرة بنسبة أقل من المرات الأربع السابقة منسجما مع التوقعات بالتوجه نحو إبطاء تلك الزيادات بسبب المخاوف من حدوث ركود اقتصادي.

وقررت البنوك المركزية في السعودية والإمارات وقطر والبحرين رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بعد خطوة مماثلة اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي). ففي الرياض قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن البنك المركزي السعودي قرر رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5 في المئة.

وأضافت (واس) أن البنك قرر كذلك رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4?5 في المئة.وأكدت أن هذا القرار يأتي اتساقا مع أهداف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.

وفي أبوظبي ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قرر رفع «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس من 3?9 في المئة إلى 4?4 في المئة وذلك اعتبارا من امس الخميس.

وأوضحت (وام) أن هذا القرار يأتي إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الذي عقد أمس.

وأشارت إلى أن مصرف الإمارات المركزي قرر في الوقت نفسه الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال جميع التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وأكدت (وام) أن سعر الأساس الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يحدد الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي الإماراتي كما يوفر حدا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الإمارات.

وفي الدوحة نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن مصرف قطر المركزي إعلانه في بيان رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 5 في المئة. وأضافت (قنا) ان مصرف قطر المركزي قرر كذلك رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 5?5 في المئة كما قرر رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 5?25 في المئة.

وذكر مصرف قطر المركزي أن قرار رفع سعر الفائدة يدخل حيز التطبيق بداية من أمس (الخميس).

وفي المنامة قالت وكالة أنباء البحرين (بنا) إن مصرف البحرين المركزي قرر رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 4?75 في المئة إلى 5?25 في المئة.

وأضافت أن مصرف البحرين المركزي قرر كذلك رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 4?50 في المئة إلى 5 في المئة ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 5?50 في المئة إلى 6 في المئة بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6 في المئة إلى 6?50 في المئة.

وذكرت (بنا) أن هذا القرار جاء على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي البحريني لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.

وأضافت أن المصرف المركزي البحريني يتابع رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين.

