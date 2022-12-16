مال وأعمال

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، أن البنك لا يفكر في أي تغيير لهدف التضخم البالغ 2%، ولا ينوي التفكير في القيام بذلك مستقبلا، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض البنك أسعار الفائدة.

وقال باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع تحديد السياسة النقدية الذي عقده البنك الأربعاء: «لا نفكر في ذلك، ولن نفكر في ذلك تحت أي ظرف من الظروف.. سنبقي هدف التضخم عند 2%، وسنستخدم أدواتنا لإعادة التضخم إلى 2%»، حسبما نقلت «رويترز».

وأضاف: «تركيزنا الآن هو في الحقيقة على تحويل موقف سياستنا إلى موقف ينطوي على تشديد كاف لضمان عودة التضخم إلى أهدافنا بمرور الوقت، ولا يتعلق الأمر بتخفيضات أسعار الفائدة».

