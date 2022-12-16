مال وأعمال

اعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» واستمرارا لجهوده نحو الرقمنة وتحسين تجربة العملاء وزيادة الكفاءة التشغيلية وسرعة انهاء المعاملات عن البدء بتشغيل خدمة «ديجتال برنت» الجديدة التى تهدف الى انهاء التعاملات الورقية في الخدمات المصرفية للافراد.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة في «بيتك»، خالد الشملان: ان الخدمة الجديدة لرقمنة الطباعة بالفروع المصرفية ينفرد بها «بيتك» باطلاق الخدمة على مستوى الافراد ، وهي خطوة رئيسة ومتطورة نحو خدمات مصرفية بلا اوراق ، حيث سيقلل نظام الطباعة الرقمية من عدد المستندات الورقية المطبوعة من الفرع وتحويلها إلى نسخة رقمية حيث سيتم ارسال نسخة رقمية مؤمّنة إلى البريد الإلكتروني للعميل بعد إتمام معاملته المصرفية بالفرع في حال رغبته بذلك.

واضاف الشملان بان الخدمة بدأ تشغيلها تجريبيا فى فرعين مصرفيين ، وتحظى بنجاح وقبول من العملاء والموظفين حيث سيتم ارسال النسخة الى العميل بالبريد الالكتروني بشكل امن وسريع يسهل الاحتفاظ بها ،وتكون مؤمنة برقم سري خاص لمزيد من الامان والسرية.

واشار الشملان الى ان الخدمة الجديدة جار تطبيقها على جميع فروع «بيتك» المصرفية ، ليستفيد جميع العملاء الأفراد من مزايا الخدمة ومن اهمها السرعة والامان والخصوصية ، وبالنسبة الى «بيتك» فهي تهدف الى تحقيق الكفاءة التشغيلية ومواكبة التطور التكنولوجي والاستفادة القصوى من البنية التحتية التكنولوجية المتوفرة لدى المؤسسة اضافة الى جهود «بيتك» المبذولة في المحافظة على البيئة.

وشدد الشملان على ان توجه «بيتك» لرقمنة جميع التعاملات والخدمات والمنتجات، ووسائل تقديمها للاطراف المتعاملة مع «بيتك» سواء كانوا عملاء افراد اوشركات اوجهات ذات علاقة ، فالهدف ان تكون كل المعاملات رقمية، وان تصبح الرقمنة اسلوب عمل لموظفينا وعملائنا ، في اطار من الحرص المشترك على ان يكون « بيتك» دائما في المقدمة بافضل مستوى ممكن من الخدمات، ووفق احدث التطورات العالمية في مجال الصيرفة واعمال البنوك.

وقال الشملان انه تم طرح مجموعة خدمات تقنية جديدة خلال العام 2022 من اهمها فتح حساب جديد وبطريقة آمنة لغير عملاء «بيتك» عبر اجهزة «XTM» ، وطرح بطاقة مسبقة الدفع بخمس عملات اجنبية ، وبطاقة الشركات ، واضافة خدمات جديدة على البطاقات الائتمانية، وخدمة «KFH Pay» و «Apple Pay» ، وخدمات اخرى جاءت بناء على الدراسات والمتابعة الحثيثة لاحتياجات العملاء اضافة الى التطوير في انظمة واجهزة تقديم الخدمة، مشيرا الى استمرار الجهود والخطط والدراسات لتقديم مزيد من الخدمات والمنتجات خلال الفترة المقبلة.

