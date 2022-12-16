مال وأعمال

في اطار الخطة التدريبية للاتحاد الكويتي للتأمين، أقام الاتحاد ورشة العمل بعنوان «الأمن السيبراني Cyber Security» يومي الأربعاء والخميس 14-15/12/2022 من الساعة 9 صباحاً الى الساعة 2 ظهراً بمقر الاتحاد بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت.

حاضر فيها ليث الخلف المستشار في احدى الشركات الرائدة في مجال التوعية الخاصة باستخدامات الانترنت ، كما شارك في الورشة 30 من موظفي 13 من الشركات الأعضاء.

وتم التطرق بالشرح والأمثلة لأهمية الوعي السيبراني وبصفة مستمرة ومتواصلة لأمن المعلومات ومخاطر عدم الاهتمام على مصداقية الشركة وعواقبها القانونية والمالية وغيرها.

حيث ان الأمن السيبراني هو باختصار «الحماية من الهجمات المشبوهة في الفضاء الالكتروني» هذه الهجمات تهدف الى الحاق أكبر ضرر ممكن وبواسطة اساليب عديدة منها الابتزاز من خلال ما يعرف بـ «الفدية» The ransom وغيرها من الاساليب.

كما تمت مناقشة ضرورة الانتباه الى ان العنصر البشري هو الحلقة الاضعف وليس البرامج أو الاجهزة بحد ذاتها، وهو – اي العنصر البشري - اساس توفير الحماية من خلال استمرار التوعية من أخطار الاختراقات المشبوهة.

كما تم توضيح العديد من السلوكيات غير المرغوب فيها والتي قد تتسبب في سرقة البيانات الشخصية أو للشركة.

