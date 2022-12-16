مال وأعمال

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، عن رعايتها لمؤتمر كويت الاستدامة الذي نظمته جمعية العلاقات العامة الكويتية تحت رعاية وبحضور الشيخ عبد الله الصباح في 12 و 13 من شهر ديسمبر 2022.

وجاءت رعاية مجموعة الخليج للتأمين لمؤتمر الاستدامة، الذي أقيم في حديقة الشهيد تحت رعاية وحضور الشيخ عبد الله الصباح، من منطلق حرص المجموعة على نشر التوعية حول التنمية المستدامة وأهمية ترشيد الاستهلاك المستدام وتبادل الخبرات وعرض التجارب الرائدة، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في مجال التنمية المستدامة وهو النهج الذي تتبناه المجموعة في استراتيجيتها للاستدامة وذلك لتحقيق التوازن المطلوب بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على البيئة.

وبهذه المناسبة قال المدير التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين خالد السنعوسي «إن رعايتنا ومشاركتنا في هذا المؤتمر جزء من دورنا المحوري في نشر التوعية حول الاستدامة، واستكمالا لجهود واستراتيجية المجموعة التي تركز على إرساء عناصر الاستدامة في جميع عمليات المجموعة، بالإضافة إلى قناعة المجموعة بضرورة تضافر جميع الجهود والقطاعات من أجل تلبيـة احتياجـات الحاضـر دون المسـاس بثـروات ومقـدرات الأجيـال القادمـة».

وفي هذا السياق أشار محمد ابراهيم – مدير أول بالمجموعة إلى «أن إدارة مجموعة الخليج للتأمين تولي أهمية قصوى لموضوع الاستدامة وتعتبره جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتها، لذا فإنها تحرص دائما على المشاركة في هذه الملتقيات بهدف تعميق وإثراء النقاش حول مستقبل التنمية المستدامة».

