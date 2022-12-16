مال وأعمال

قدّم بنك الكويت الوطني رعايته لورشة العمل لتمكين المرأة التي تنظمها جمعية الهلال الأحمر الكويتي في بيت السدو. وتأتي هذه الرعاية في إطار الشراكة مع الهلال الأحمر والتي تتضمن دعم الحملات والبرامج الإنسانية والإنمائية الهادفة.

وقالت المسؤولة الأولى في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني جوان العبدالجليل إن بنك الكويت الوطني يعتز بهذه الشراكة مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتنظيم ورشة العمل التدريبية التي تركز أساسيات الخياطة والتدريب، لاسيما أن أهدافها تلتقي مع ما يطمح لتحقيقه بنك الكويت الوطني فيما يتعلق بتمكين المرأة من خلال صقل مواهبهن والاستفادة منها في أمورهن الحياتية.

وأثنت العبدالجليل على أهداف الورشة التي تستهدف تحقيق الاستقلالية المادية للمرأة وتعليم المرأة على صناعة السدو والحرف اليدوية لدعم بناء القدرات الإنتاجية للأسر المحتاجة وتنمية مهاراتهن وتوفير فرص العمل لهن. مشيرة إلى أن ذلك مهم في مسار الجهود الحثيثة لتمكين المرأة والتي تدخل في مقدمة أوليات البنك الوطني الاستراتيجية المرتبطة بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة وبالخطة الوطنية للتنمية والمعايير العالمية لإعداد التقارير بهدف قياس تطوره ومقارنته مع الأهداف الموضوعة.

وتتضمن الورشة تدريب النساء على أساسيات الخياطة والكروشيه والنسج على النول وورشة لتعليم السدو من لحظة الحصول على الصوف والعمل على النول حتى انجازه في قطع تشبه اللوحات الفنية الإبداعية، وتكتسب هذه الورش أهمية نظرا للتأثير الذي تصنعه في النساء وتمكينهن والعمل على قيادة التغيير في حياتهن ومجتمعاتهن من خلال بناء الثقة والشجاعة وفي الأخذ بزمام المبادرة، وذلك من أجل مجتمع أكثر مساواة وديمومة واستدامة.

