وطن النهار

أصدرت وزارة الصحة الكويتية أمس الأحد قراراً وزارياً بتحصيل رسوم لصرف الأدوية من المرضى غير الكويتيين والمسجلين في نظام الضمان الصحي. وقالت الوزارة في بيان صحافي ان القرار يهدف الى الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية ووقف هدر الأدوية وضبط صرفها. وأضافت ان القرار حدد هذه الرسوم لتكون حال صرف الأدوية من صيدلية أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات) بقيمة 5 دنانير وفي حال صرفها من صيدلية حوادث المستشفيات بقيمة 5 دنانير وبـ 10 دنانير عند صرف الأدوية من صيدلية العيادات الخارجية.وأوضحت ان رسوم الأدوية ستكون بالإضافة إلى رسوم الاستشارة الصحية والمحددة بقيمة دينارين عند مراجعة عيادة مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات) و10 دنانير عند مراجعة حوادث المستشفيات أو العيادات الخارجية. وذكرت ان القرار يتضمن استمرار العمل بالقرارات الوزارية الخاصة بالإعفاء لبعض الفئات من رسوم الخدمات الصحية على أن يعمل بالقرار اعتبارا من أمس الأحد الموافق 18 ديسمبر لسنة 2022.

