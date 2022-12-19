وطن النهار

أعلنت وكيلة ديوان الخدمة المدنية عبير الدعيج عن انتهاء ديوان الخدمة المدنية من إجراءات التدقيق والمراجعة على الكشوف الواردة من قبل المؤسسات العسكرية (وزارة الدفاع، الحرس الوطني، قوة الإطفاء العام) في شأن مكافأة الصفوف الأمامية. وشكرت القائمين على هذا العمل في ديوان الخدمة المدنية للجهود التي بذلت للانتهاء من إجراءات المراجعة والتدقيق على هذه الكشوف في ضوء تكليفهم بإنجاز العمل خلال فترة زمنية محددة. وأكدت انه تم التنسيق والتعاون بصورة مباشرة مع المعنيين لدى المؤسسات العسكرية فور صدور قرار مجلس الوزراء لسرعة تجهيز كشوف المستحقين للمكافأة واستمر العمل يومياً خلال هذه الفترة حتى تم الانتهاء من إجراءات التدقيق والمراجعة للكشوف في الموعد المحدد. وقد تمت مخاطبة وزارة المالية بكشوف المستحقين متضمنة الأعداد والمبالغ المستحقة لإتمام عملية الصرف لمستحقي المكافأة.

