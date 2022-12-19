وطن النهار

قام محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي سالم الأصفر بزيارة لمتحف بيت العثمان مساء اول امس للاطلاع على فعاليات المتحف وانجازات التطوير والتجديد المستمر التي يقوم بها القائمون على المتحف للمحافظة على مكانته ودوره في نقل العادات والتقاليد الاصيلة للاجيال القادمة من ابناء الوطن.

بدوره، قال محافظ حولي علي الأصفر على هامش زيارته للمتحف: اليوم قمنا بزيارة متحف بيت العثمان مع الاخ انور الرفاعي وشاهدنا تنظيماً ومقتنيات يفتخر فيها كل كويتي وهو واجهة للتراث الكويتي والهوية الوطنية ورأينا كل ما يتعلق بتاريخ الكويت وتراث الكويت وهو امر مدعاة للفخر والاعتزاز ، داعيا كل مواطن ومقيم ان يزور هذا المتحف ويطلع على المقتنيات الثمينة والتاريخ العريق والقديم والاستفادة من خدمات المتحف. واضاف اتمنى من الدولة بجميع مؤسساتها المعنية الاهتمام بهذا المتحف الكبير، لافتا الى ان تاريخ الامم يكتب ويحفظ من خلال تلك المتاحف التاريخية واقترح المحافظ على القائمين على المتحف اصدار نشرات تعريفية واعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيون والصحافة لتعريف الناس بمحتويات المتحف وحثهم على زيارة.

وتابع: بما ان المتحف يقع ضمن نطاق محافظة حولي سوف نقوم بدعم المتحف بالامكانات المتاحة نظرا لمحدودية ميزانية المحافظة وسوف نقوم بتوجيه كتب للمسؤولين بطلب دعم لهذا المتحف من جميع الجهات بشتى الوسائل.

الأعياد الوطنية

من جانبه، قال رئيس الموروث الكويتي ومركز عبدالله العثمان التراثي انور الرفاعي: تشرفنا بزيارة محافظ حولي وقد اطلع على ما توصل اليه بيت العثمان من تطور واجنحة جديدة وترتيبات لاستقبال الاعياد الوطنية القادمة من خلال افتتاح المراحل الجديدة من هذا المتحف وذكرى مرور عشر سنوات على افتتاحه.

واعلن الرفاعي عن احتفالية كبرى بهذه المناسبة ستكون قريبا، موضحا الى ان المحافظ اطلع على اقسام هذا المتحف وابدى سعادته بما شاهده من المقتنيات والمتاحف في مركز عبد الله العثمان.

واشار الى انه تم الاتفاق على التعاون فيما بين المحافظة والمركز الكويتي للعمل التطوعي ممثلا في متحف بيت العثمان لتطوير تلك الانشطة والمشاركة في فعاليات وانشطة قادمة في فترة الاعياد الوطنية وتوجيه زوار الكويت الى زيارة المتحف وتسليط الضوء بشكل اكبر على المتحف من خلال وسائل الاعلام المتنوعة.

