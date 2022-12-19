وطن النهار

انطلقت صباح امس اختبارات الفترة الدراسية الأولى لطلاب وطالبات الصف العاشر والصف الحادي عشر بقسميه العلمي والأدبي في جميع المناطق التعليمية والبالغ عددهم 85937 طالباً وطالبة، وسط اجواء مريحة وأسئلة لمختلف المستويات الطلابية، حيث أدى طلاب وطالبات الصف العاشر اختبار مادة الفيزياء، بينما اختبر طلبة القسم الأدبي من الصف الحادي عشر في مادة مبادئ علم الجغرافيا وعلم الاقتصاد، في حين ادى طلاب وطالبات القسم العلمي امتحان الرياضيات.

ودعا وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، الطلاب والطالبات إلى أهمية الاجتهاد والتركيز والمثابرة، وأن يكونوا واثقين بقدراتهم، مبتعدين عن كل ما من شأنه أن يشتت انتباههم ويثير قلقهم خلال فترة الاختبارات، حتى يحققوا هدفهم في الحصول على أعلى مراتب الإنجاز والنجاح خلال مسيرتهم العلمية، ليكونوا أعضاء فاعلين في المستقبل للمشاركة في بناء نهضة الوطن وتنميته، فأنتم ركائز المستقبل والثروة الحقيقية للكويت والاستثمار الحقيقي لها.

وأكد العدواني، حرص وزارة التربية بجميع قطاعاتها على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات لأداء امتحانات الفترة الدراسية الأولى.

