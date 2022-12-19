وطن النهار

قانون المرافعات عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم مرفق القضاء، والتي تبين كيفية أدائه لوظيفته، وذلك من أجل ضمان حماية الحقوق الشخصية للأشخاص، وهي تنظم إجراءات التقاضي، ومصادر هذا القانون تنقسم الى أصلية وأخرى احتياطية.

المصادر الاصلية هي الدستور، قانون تنظيم القضاء وهناك ايضاً قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وكذلك قانون الخبراء.

الدستور هو مصدر يتضمن المبادئ الاساسية التي تنظم السلطة القضائية، فقانون المرافعات الصادر في 4-6-1980م تم العمل به اول نوفمبر من سنة 1980م، والذي استهدف تحقيق ضمان احترام مبدأ المواجهة بين المتقاضين، وقانون تنظيم القضاء ينظم ويشكل المحاكم وسلطاتها، وقانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية ينظم كيفية تقديم الأدلة امام المحاكم، بينما قانون الخبراء يتعلق بالخبراء ودورهم أمام المحاكم واخيراً قانون رسوم المحاكم ويتضمن كيفية تحديد الرسوم القضائية.

اما المصادر الاحتياطية هي القضاء الذي يلعب دورا بارزا وكذلك الفقه الذي يلعب دوراً مهماً في تفسير نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية ويسهم أيضاً في وضع الحلول للمشكلات المطروحة أمام القضاء والتي صدرت فيها أحكام متعارضة. وأسهم ايضاً في وضع الحلول للمشكلات المطروحة امام القضاء والتي صدرت فيها أحكام متعارضة. عمر خالد ساليمن كلية الدراسات التجارية تخصص قانون