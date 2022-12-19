وطن النهار

تقدم العم إبراهيم البغلي راعي جائزة البغلي للابن البار بخالص التهاني والتبريكات لكل الفائزين في مسابقات الجائزة.

ومهنئاً أبناء الكويت البررة لعام 2022م على ما بذلوه من جهود ساهمت في دعم العمل الاجتماعي والتطوعي والإنساني، والذين سيتم تكريمهم في الحفل الختامي للجائزة برعاية وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي جاسم البغلي.

والذي سيتم تنظيمه في تمام الساعة (8:00) مساء اليوم (الإثنين) الموافق 19/ 12 /2022م في قاعة البركة في فندق كراون بلازا في منطقة الفروانية.

هذ.

وأعرب البغلي عن بالغ سعادته لاستمراره في رعايته للجائزة طوال الستة عشر عاماً تكريماً للفائزين والمكرمين في كل عام.

مؤكداً أن هذا الأمر وضعنا أمام تحد كبير ومسؤولية كبرى تجاه العمل التطوعي والإنساني والخيري، وشكل لنا حافزاً لمزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أهدافنا في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي من خلال المبرة.

لتعود بالنفع على كل شرائح وأطياف المجتمع. هذا وتوجه البغلي بالشكر الجزيل لكل من ساهم في رعاية ونشر رسالة الجائزة أفراداً ومؤسسات منذ انطلاقتها، والتي من خلالها نتطلع لوضع الجائزة على الخريطة الخليجية والعربية والعالمية.

وتسمية يوم عربي للبر ويوم عالمي للبر والعمل على تنظيم الجائزة تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وجامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة اعتماداً على النتائج التي حققتها الجائزة طوال مسيرتها.

