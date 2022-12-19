وطن النهار

تقدم السيد علي حسن رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية لرعاية فعاليات الجائزة لعام 2022م، مقدراً الدور المهم والفعال الذي يقدمه العم إبراهيم البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار من خلال رعايته المتميزة لكل أنشطة ومسابقات الجائزة لعام 2022م وللعام السادس عشر على التوالي، كما تقدم حسن بجزيل الشكر لكل أفراد ومؤسسات المجتمع المدني لمشاركتهم في جميع المسابقات والفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها في عام 2022م ، والتي من خلالها نتطلع لتوسيع رقعة المشاركة لكل الشرائح في فعاليات الجائزة على المستوى المحلي والخليجي والعربي والدولي مستقبلاً.

