• الشيخ مشعل محمد الصباح
• د. هلال مساعد الساير
• د. عبدالله محمد الطريجي
• الفريق الأول م. عصام سالم النهام
• د. أحمد صباح الملا
• أنور جواد بوخمسين
• توفيق أحمد طاهر البغلي
• جواد عبد الله مقصيد
• حمد عبد الله المعضادي
• خالد سعد بن شفلوت القحطاني
• سنان محمد الأحمد
• صباح عيسى العطار
• د. عادل عيسى حسين اليوسفي
• عبد الإمام عبدالله بن ثاني
• عبدالعزيز محمد العجمي
• علي داود دشتي
• محمد يوسف المزيني
• محمد فهيد العجمي
• مرتضى عبد علي حسين الجدي
• مريم فيصل البحر
• منصور عايش السلامين
• اللواء م. د. هادي ناجي القلاف