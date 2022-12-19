وطن النهار

• الشيخ مشعل محمد الصباح

• د. هلال مساعد الساير

• د. عبدالله محمد الطريجي

• الفريق الأول م. عصام سالم النهام

• د. أحمد صباح الملا

• أنور جواد بوخمسين

• توفيق أحمد طاهر البغلي

• جواد عبد الله مقصيد

• حمد عبد الله المعضادي

• خالد سعد بن شفلوت القحطاني

• سنان محمد الأحمد

• صباح عيسى العطار

• د. عادل عيسى حسين اليوسفي

• عبد الإمام عبدالله بن ثاني

• عبدالعزيز محمد العجمي

• علي داود دشتي

• محمد يوسف المزيني

• محمد فهيد العجمي

• مرتضى عبد علي حسين الجدي

• مريم فيصل البحر

• منصور عايش السلامين

• اللواء م. د. هادي ناجي القلاف

