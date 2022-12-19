وطن النهار

بين البغلي بأن فكرة قيام المبرة بتكريم أبناء الكويت البررة في كل عام وإن كانت صغيرة في حجمها فإنها كبيرة في مضمونها، حيث انطلقنا بها وأخذنا على عاتقنا حمل الرسالة الوطنية لتقدير الجميل وفاءً لكل من يقدم خدمة لهذا الوطن الغالي الذي طالما أظلنا بظلاله وشملنا برعايته. والفكرة بدأت وستتواصل،وسنمضي بمسيرة التكريم لنصافح الأيادي البيضاء تزامنا مع مصافحتنا للفائزين، لتصبح الفرحة فرحتين بر بالوطن مع البر بالآباء والأمهات، باعتبارهم كوكبة من السادة الأفاضل والسيدات الفضليات أبناء الكويت البررة الذين استطاعوا أن يرفعوا اسم الكويت عاليا في شتى المجلات وفي كثير من المحافل الدولية، وقد أخذوا على عاتقهم مسؤولية الارتقاء بهذا الوطن الغالي حتى ضربوا لنا أروع الأمثلة في البر والتضحية والإيثار. فشكرا لهم على ما بذلوه من عطاء وجزاهم الله عنا وعن دولة الكويت وشعبها كل خير، مضيفاً أننا عرفنا فيهم الصدق والوفاء ولمسنا منهم التعاون والعطاء ولأننا نؤمن بأن تكريمهم رسالة سامية تبعث العزم في نفوس الأجيال القادمة وتجعلهم على بصيرة من أمرهم لذلك وجب تكريمهم لأنهم أبناء الكويت البررة.

