مال وأعمال

كشفت تقارير حديثة صادرة عن ديوان المحاسبة، عن اختلالات هيكيلة واضحة بالانفاق العام، حيث بلغ المصروف على باب الرواتب وما في حكمها نحو 12.5 مليار دينار في ميزانية 2021-2022، فيما بلغ دعم الجهات المستقلة والملحقة ما يقارب من 5.5 مليارات دينار دون وجود تنمية للايرادات، بالاضافة إلى دعومات قدرها 3 مليارات دينار، مع ضعف التدقيق الداخلي.

وفيما يتعلق بالمصروفات أوضحت التقارير ان المصروفات بميزانية الوزرات والادارات الحكومية للسنة المالية 2021/2022 بلغت 23 مليار دينار، بعجز2.9 مليار دينار تمت تغطيته من الاحتياطي العام، فيما انخفض الانفاق الرأسمالي إلى 1.8 مليار دينار.

وكشف التقرير عن انحراف بين المصروف المقدر والفعلي لانتاج النفط، والظاهر في ميزانية وزارة النفط عن مكونات التكاليف الفعلية الظاهرة في الحساب الختامي، وكذلك عدم الافصاح في الحساب الختامي عن قيمة هامش ربح مؤسسة البترول عن مبيعات النفط الخام للتصدير للسنة المالية 2021/2022، والبالغ قيمته نحو 327.9 مليون دينار.

وأكد التقرير على ضرورة تحديد الأسس التي قدرت على اساسها تكاليف الانتاج واستبعاد فوائد التمويل المستردة منها وأسباب التفاوت في قيمتها بين مؤسسة البترول الكويتية والحساب الختامي للادارة المالية للدولة ووزارة النفط والافصاح عن هامش الربح المستقطعة بين اسعار بيع النفط الخام لصالح المؤسسة.

وبين التقرير ان الايرادات غير النفطية قدرت بـ 1.8 مليار دينار بنقص بلغ نحو 72.2 مليون دينار وبنسبة 3.9% عن المقدرة في السنة المالية 2020/2021، حيث اسفر الحساب الختامي عن ايرادت غير نفطية فعلية بلغت 2.3 مليار دينار بزيادة بلغت 593.8 مليون دينار وبنسبة 32.9% عن المقدر في الميزانية.

وذكرالتقرير ان الايرادات غير النفطية سجلت مانسبته 12.9% من اجمالي الايرادات الفعلية للسنة المالية 2020/2021 ما نسبته 16.4% من اجمالي الايرادات الفعلية لتلك السنة.

وبيّن التقرير ان هناك تراجعاً قدره 45% في ايرادات الاستثمار لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، بسبب خسائر اسواق الأسهم، كما خسرت 500 مليون دولار من رفض دعوى مقامة في بريطانيا، وتعرض مبالغ ضخمة من اموال الصناديق التأمينية لمخاطر جسيمة نتيجة عدم دراسة الاستثمارات بشكل جيد، كما عجزت المؤسسة عن تسييل ودائع بسبب التجديد الخطأ.

ودعا التقرير إلى اعداد قائمة بالدول ذات المخاطر السياسية والاقتصادية وحظر الاستثمار فيها.

كما انتقد التقرير وزارة المالية في حرمان الدولة من ايرادات كان من الممكن تحصيلها على املاك الدولة العقارية.

وقال التقرير: هناك تضخم في المديونيات المقيدة على بعض الدول والجهات الحكومية والمدينين بلغت 3.556 مليارات دينار، مع استمرار تدوير وتضخم الديون المستحقة للحكومة.

وفيما يتعلق بمعالجة الاختلالات في المالية العامة للدولة، وضع التقرير روشتة علاج تمثلت في دراسة امكانية دمج أو الغاء بعض الجهات الحكومية ذات الاختصاصات المتداخلة مع تجنب انشاء المزيد من الجهات.

كما اوصى بضرورة مكافحة الفساد بجميع اشكاله لتجنب تعرض المال العام لمخاطر الاستيلاء والتكسب والهدر، والغاء الاعفاءات الواردة بقوانين بعض الجهات الحكومية إلى الرقابة المسبقة والجهات الرقابية المتعددة لضمان سلامة الصرف، والعمل على دعم وتسهيل اجراءات اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنمية ايرادات الميزانية العامة للدولة من خلال اعادة تسعير السلع والخدمات واستغلال الاراضي الحكومية، والقيام بتنمية الموارد غير النفطية والاستثمار في مشروعات تنموية طموحة لتحقيق عوائد جيدة.

856 طلباً ملغى

وفيما يتعلق بتقييم مخاطر القضية الاسكانية التي تواجهها الدولة ومدى قدرة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على توفير السكن الملائم للمواطنين، أوضح التقرير انه تم اكتشاف العديد من طلبات الرعاية السكنية المخالفة للنظام بعد تفعيل الربط الآلي مع وزارة العدل في عام 2019 وبلع غددها 856 طلبا ملغى، بالاضافة إلى عدم كفاية المشاريع السكنية قيد التخطيط والتصميم المدرجة في خطط المؤسسة الخمسية للفترة من 2021 حتى 2021 لتغطية 95.2 ألف طلب اسكاني، حيث بلغت مجوع الوحدات السكنية قيد التخطيط 44.8 ألف وحدة سكنية ولا تغطي سوى 41.5% من اجمالي الطلبات.

وبيّن التقرير ان خطط المؤسسة العامة للرعاية السكنية لم تتضمن أي بيانات تفصيلية لمشاريعها الاسكانية بالاضافة إلى عدم اتخاذ أي اجراءت للتخفيف من التأثيرات البيئية بمدن الرعاية السكنية.

وقال التقرير ان هناك تأخراً في انجاز عدد 14 عقدا عن البرامج الزمنية التعاقدية في مشاريع الرعاية السكنية البالغ عددها 37 عقدا وعدم تناسب عدد وحدات الرعاية مع عدد الطلبات الاسكانية المدرجة وتأخير جميع عقود مشاريع القسائم والخدمات، اضافة إلى القصور في متابعة تنفيذ مشاريع الرعاية السكنية وعدم دقة آلية تأهيل و اختيار الشركات المنفذة للمشاريع السكنية.

وأوصى التقرير بضرورة الاسراع في اتخاذ الخطوات التنفيذية الجادة لمواجهة مخاطر الرعاية السكنية وضرورة تطوير البنية التحتية ونظم المعلومات وتطوير قانون الرعاية السكنية و البدء في قانون المطور العقاري.

وفيما يتعلق بنتائج قطاع النقل العام اشار التقرير إلى ان هناك 300 حافلة تتجاوز عمرها الافتراضي، لافتة إلى ان اجمالي ايرادات النقل انخفضت بصورة كببرة بلغت 1.4 مليون دينار مقارنة بمبلغ 6 ملايين دينار في عام 2017.

