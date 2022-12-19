مال وأعمال

شهدت مؤشرات بورصة الكويت تراجعاً جماعياً للجلسة الثانية على التوالي، لتهبط القيمة السوقية في نهاية الجلسة بنسبة 1 في المئة وبنحو 482 مليون دينار من 47.103 مليار دينار إلى 46.621 مليار دينار وذلك مع البيع العشوائي وشهدت وتيرة التداولات تراجعاً واضحاً مقارنة مع الجلسة السابقة، حيث انخفضت سيولة الجلسة بنسبة 55.8 في المئة من 61 مليون دينار في جلسة الخميس إلى 26.9 مليون دينار، كما هبطت أحجام التداول بنسبة 1.7 في المئة من 120.6 مليون سهم إلى 118.5 مليون سهم، وتقلصت الصفقات من 7.32 آلاف صفقة إلى 6.9 آلاف صفقة.

