مال وأعمال

بحضور العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار، ولفيف من الشخصيات الطبية والاقتصادية البارزة، احتفلت شركة مستشفيات الضمان الصحي باكتمال بناء مستشفى ضمان بمحافظة الأحمدي، ويمثّل ذلك خطوةً مهمة نحو تحقيق استراتيجية الشركة الرامية إلى استكمال منظومتها الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية ورفع مؤشرات الرعاية الصحية في الكويت.

واكد رئيس مجلس إدارة شركة ضمان مطلق الصانع اننا نحتفل اليوم باستكمال بناء مستشفى ضمان الأول، تتويجاً لجهد سنوات طويلة وعمل دؤوب تجاوزنا خلاله الكثير من التحديات بالتعاون مع شركائنا في وزارة الصحة وغيرها من المؤسسات الحكومية، وبذلك تكون شركة ضمان قد حققت خطوة مهمة وأساسية في استكمال منظومتها الصحية، ونحن حالياً في مرحلة استخراج التراخيص المطلوبة بالتعاون مع وزارة الصحة. ويعد هذا المستشفى عنصراً أساسياً في خطتنا لتأسيس منظومة صحية متكاملة تشمل مستشفيات بسعة سريرية تقارب 660 سريراً وعدداً من مراكز الرعاية الصحية الأولية موزعة في مختلف المحافظات لخدمة الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية في دولة الكويت والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتقليل الأعباء المالية والإدارية على الجهات الحكومية الكويتية في نفس الوقت».

وأضاف الصانع «أننا في شركة ضمان لا نعتبر هذا الحدث حدثاً خاصاً بالشركة، بل ننظر إليه كمساهمة وإضافة مهمة إلى القطاع الصحي في سياق رؤية شركة ضمان لدورها في رفع مؤشرات القطاع الصحي والريادة في تطوير هذا القطاع الحيوي في دولة الكويت. فقد قطعنا شوطاً كبيراً في استكمال وبناء مرافق الشركة الطبية ونحن اليوم فخورون بهذا الصرح الطبي المتطور والذي يشكل جزءاً من رؤيتنا بأن نكون الجهة الرائدة في توفير الخدمات الصحية المتكاملة عالية الجودة، والتي تتضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية والثانوية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الخدمات المساندة والتطوير والتدريب المهني الطبي.

جائحة كورونا

وأوضح الصانع أن ضمان تسعى إلى إيجاد قاعدة صحية صلبة تقوم بالتأسيس لتنمية صحية مستدامة تواكب اهتمام الكويت بتطوير المنظومة الطبية، ونقل التكنولوجيا وتوفير أفضل الأجهزة الطبية وصناعات الأدوية واللقاحات لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وذلك تماشياً مع النظرة المستقبلية للحكومة ووزارة الصحة بأن يكون القطاع الخاص قطاعاً قوياً يشارك القطاع الحكومي في توفير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين على أرض الكويت وتطوير نظام رعاية صحي قادر على معالجة المشكلات الصحية وبناء مجتمع صحي.

خطة عمل

وأشار الصانع إلى أنه «سيتم تشغيل المستشفى بالتعاون مع مشغل عالمي خبير في إدارة منظومة صحية بهذا الحجم وهي الشركة الإسبانية ريبيرا سالود (Ribera Salud)، الخبيرة في تقديم الرعاية الصحية منذ أكثر من 30 عاماً في إسبانيا وعدد من الدول الأخرى، وذلك في سياق تطبيق نموذج ضمان الصحي وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في إدارة وتقديم الخدمات الطبية».

وختم الصانع أن شركة ضمان تعتبر من أكبر مشاريع خطة التنمية في الكويت من حيث رأس المال الذي يصل إلى 230 مليون دينار، وأول مبادرة لدعم القطاع الطبي المحلي والذي يعتبر من أكبر القطاعات التي تستنزف ميزانية الدولة، حيث ستعمل ضمان على رفع مؤشرات الرعاية الصحية، وتحقيق نقلة نوعية للقطاع الصحي، وتقليل الأعباء المالية والإدارية على الجهات الحكومية، بالإضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي عبر الرعاية الصحية، وذلك من خلال تقديم خدماتها للمستفيدين من المقيمين العاملين في القطاع الخاص (مادة 18) وعائلاتهم».

صرح طبي متميز

وقال العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار، غانم الغنيمان: «نسعد اليوم بحضورنا هذا الحدث المهم ونبارك لشركة ضمان هذا الصرح الطبي المتميز الذي يضم بين جنباته خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة تحت سقف واحد. وأتقدم بالتهنئة للسادة شركة مستشفيات الضمان الصحي ومجلس الإدارة وجميع العاملين فيها على التقدم النوعي في استكمال أعمال إنجاز المنظومة الصحية بهدف الوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل للمنظومة كما تم تحديدها في كراسة مزايدة الشركة». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ضمان ثامر عرب في مؤتمر صحافي عقده بعد الحفل «لقد سخرنا كل جهودنا بتفانٍ واخلاص في مشروع بناء مستشفيات ضمان وعملنا بجد للوصول الى المرحلة الحالية وهي إكتمال المبنى معلنين استعدادنا للخطوة التالية التي نأمل أن تتسارع الجهود مع وزارة الصحة لاستخراج التراخيص اللازمة وخاصة تلك المتعلقة بالكوادر الطبية حتى ننتهي من إكمال المنظومة الصحية ونبدأ بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية حسب نظام المحافظة على الصحة HMO، وهو ما يعني أننا سوف نعمل بموجب نظام رعاية صحية متكامل من خلال تغطيات الضمان الصحي حسب قوانين دولة الكويت. وقد أصبح هذا النظام نموذجًا عالميًا لأنه يساعد في تحسين صحة المجتمع ورفع مؤشرات الرعاية الصحية.

إمكانيات كبيرة

وأضاف أن هذا المستشفى سيشكل بإمكانياته الكبيرة إضافة نوعية إلى القطاع الطبي والبنية التحتية الطبية حيث إنه مقام على مساحة إجمالية 85 ألف متر مربع تتوزع على خمسة أدوار وسرداب بسعة 330 سريراً ويحتوي على 14 غرفة عمليات و21 وحدة عناية مركزة و75 عيادة خارجية تضم جميع التخصصات الرئيسية إضافة إلى صيدلية تعمل بنظام آلي وأقسام الأشعة والمختبرات والطوارئ ومهبط هيلوكوبتر. وأشار عرب إلى أن المستشفى تتوفر فيه آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الرعاية الصحية وفقاً لأحدث المعايير الخدماتية، حيث يتضمّن المستشفى صيدلية تعمل بنظام آلي مجهز بروبورت فريد من نوعه Omni cell يستخدم في صرف وتسليم الأدوية آلياً. كما أن شركة ضمان حصلت على اعتماد مؤسسة (HIMM6) Health Information Management System Society واعتماد لجنة التشغيل المشتركة Joint Commission International ( JCI ) لجميع مراكز الرعاية الأولية. وتحدث مدير مركز ضمان للرعاية الصحية الأولية، الدكتور محمد العازمي، مؤكداً اهتمام الشركة بتقديم أعلى مستوى للخدمات الطبية التزاماً بالمعايير الدولية التي تشرف عليها جهات عالمية متخصصة مثل اللجنة الدولية المشتركة (JCI) التي حصلت شركة ضمان على اعتمادها لجميع مراكزها الطبية. حيث ان ذلك سيكون له أثر إيجابي كبير على صحة الشريحة المستهدفة. كما قال إن تبني الشركة لنموذج المحافظة على الصحة (HMO) يقود إلى التركيز على الوقاية الصحية مما يؤدي إلى تعزيز الصحة المجتمعية ومؤشرات الرعاية الصحية.

