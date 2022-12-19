مال وأعمال

قال رئيس الجمعية الطبية الكويتية، د. إبراهيم الطوالة: إن من شأن تضافر الجهود بين وزارة الصحة وشركة ضمان، أن يؤثر على الخدمة المقدمة في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بشكل ملموس، داعيا جميع الجهات ذات الصلة إلى التعاون لإنجاز أهداف شركة ضمان كونها مبادرة حكومية يشارك فيها القطاع الخاص وتعود بالنفع على جميع أهل الكويت. مضيفاً أن تفعيل خدمات شركة ضمان سينعكس إيجابياً ليس فقط على الشريحة المستفيدة، بل أيضا على المواطن الذي سيحصل على خدمات أفضل بسبب تقليل الازدحام في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

