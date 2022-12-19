مال وأعمال

شارك سفير جمهورية الصين الشعبية زانغ جيانوي في الاحتفال مبيناً في كلمة له أن تدشين مبنى مستشفى ضمان جاء نتيجة لتضافر الجهود بين شركة ضمان وشركة الصناعات المعدنية الصينية (MCC) خلال السنوات الماضية، وهو دليل حي على دفع الجانب الصيني للمواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» الصينية ورؤية كويت جديدة 2035، وتعميق التعاون بين الطرفين.

وقال: « منذ فترة طويلة، أولت الحكومة الكويتية أهمية كبيرة في المجال الطبي والصحي، وعززت مشاريع خدمات الصحة العامة باستمرار، وبذلت أقصى الجهود للتحسين المستمر بالمستوى الطبي، وأن شركة ضمان باعتبارها أول مؤسسة رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط بالشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP»، هي من أهم ركائز قطاع الصحة في كويت 2035، وقد حققت نتائج مثمرة منذ انشائها».

