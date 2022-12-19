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قال أمين العام لاتحاد مصارف الكويت د. حمد الحساوي إن اتحاد مصارف الكويت يكتسب أهميته من كونه يمثل قطاعاً قوياً نجح في ترسيخ مكانته على مختلف الأصعدة محلياً واقليمياً وعالمياً ، مؤكداً ان الاتحاد ساهم منذ نشأته على إبراز وتعزيز دور البنوك في خدمة الاقتصاد الوطني، وإيلاء الشأن المصرفي الأهمية التي يستحقها في إطار نهضة اقتصاد بلدنا الحبيب الكويت.

وأعرب الحساوي في كلمته خلال حفل استقبال اتحاد مصارف الكويت بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسه والذي حضره رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ احمد العبدالله الصباح ولفيف من القياديين المصرفيين الحاليين والسابقين عن اعتزازه بتشريف الاتحاد بالنخبة من قطاع المصارف في الاحتفالية التي نظمها الاتحاد مصارف الكويت بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسه والتي تتزامن مع مرور 80 عاماً على نشأة القطاع المصرفي الكويتي، مشيداً بمسيرة الاتحاد الزاخرة بالإنجازات.

وشدد د. الحساوي على سعادته بأن يتواجد في هذا الحدث المهم مع قامات مصرفية مؤثرة أَثْرت العمل الاقتصادي والمصرفي في الكويت وخارجها ولها إنجازات وبصمات واضحة في خدمة القطاع المصرفي الكويتي. وأوضح أن السنوات الماضية شهدت تطوراً في دور الاتحاد لمواكبة نمو القطاع المصرفي الكويتي وازدهاره على الرغم من الأزمات التي عصفت بالاقتصاد، مؤكداً حرص الاتحاد على مواصلة الأداء المتميز والمضي قدماً في المسيرة برؤية طموحة مرتكزين على المكتسبات والإنجازات التي تحققت نحو مستقبل زاهر وواعد أكثر تطوراً في ظل ما تشهده الصناعة المصرفية من حقبة جديدة في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي. وأكد د. الحساوي أن القطاع المصرفي الكويتي مر خلال الأعوام الثمانين الماضية بالعديد من الأزمات، إلا أنه بفضل السياسات الحصيفة لبنك الكويت المركزي، وحكمة القيادة المصرفية التي قادت دفت القطاع خلال العقود الماضية، والمساهمات التي قدمها الاتحاد في دعم النشاط الاقتصادي، والاجتماعي، تمكن القطاع من العبور إلى بر الأمان، وأثبت في مواجهة كل أزمة قوته وصلابته وقدرته على مواصلة النمو، وتحقيق النجاحات.

وذكر انه في هذا اليوم اثارنا تكريم السادة رؤساء مجلس إدارة الاتحاد والأمناء العامين السابقين تقديراً وعرفاناً منا بمجهوداتهم وعطاءاتهم المتميزة في خدمة الاتحاد والقطاع المصرفي طوال فترة توليهم رئاسة مجلس إدارته وأمانته العامة، وما شهده الاتحاد من إنجازات ونجاحات خلالها.

وقد تم تكريم عدد من الشخصيات والقامات المصرفية خلال الحفل وهم أول رئيس مجلس إدارة لاتحاد مصارف الكويت في الفترة ما بين عام 1981 وحتى عام 1986، فهد عبدالرحمن البحر والمغفور له بإذن الله تعالى سعد علي الناهض، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت في الفترة ما بين عام 1987 وحتى عام 1995، ويتسلمها عنه وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن سعد الناهض.

وتم تكريم الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت في الفترة ما بين عام 1996 وحتى عام 1997 وصالح مبارك الفلاح، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت في الفترة ما بين عام 1998 وحتى عام 1999 وناصر مساعد الساير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت في الفترة ما بين عام 2000 وحتى عام 2006، ويتسلمها عنه عبدالله ناصر الساير وعبدالمجيد حجي الشطي، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت في الفترة ما بين عام 2007 وحتى عام 2009. وخلال الحفل أيضا تم تكريم: حمد عبدالمحسن المرزوق، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت في الفترة ما بين عام 2010 وحتى عام 2015 وماجد عيسى العجيل،رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت في الفترة ما بين عام 2016 وحتى عام 2018 وعادل عبدالوهاب الماجد،رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت في الفترة ما بين عام 2019 وحتى عام 2021 وفريد أحمد كلندر، أمين عام اتحاد مصارف الكويت الأسبق ويوسف عبدالحميد الجاسم، أمين عام اتحاد مصارف الكويت السابق.

