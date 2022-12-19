مال وأعمال

كرمت اللجنة المنظمة لجائزة الكويت للإبداع المدير الأول بإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية ببنك بوبيان وليد خالد الصقعبي باختياره لجائزة الكويت للإبداع في مجال العلاقات العامة نظراً لدوره وما حققه مع البنك وتأكيداً لأهمية دور العلاقات العامة في ترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية للبنك في المجتمع.

وانضم الصقعبي لبنك بوبيان في عام 2017 حيث تدرج في عمله في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية التي تقوم بمهام العلاقات العامة في البنك حتى وصل إلى منصب مدير أول بالإدارة التي تعنى بجميع الأنشطة والفعاليات والتواصل مع الجمهور وعملاء البنك. ونجح الصقعبي مع فريق إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك في التخطيط وتنفيذ العديد من الفعاليات والحملات الإعلامية إلى جانب حملات المسؤولية الاجتماعية التي أبرزت دور البنك في خدمة المجتمع إلى جانب ما قاموا به في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وتكتسب هذه الجائزة أهميتها من كونها تعتمد على الاستفتاء الذي تجريه اللجنة المنظمة بين مختلف القطاعات المختصة وبناء على آراء المعنيين في مجال العلاقات العامة والاعلام والثقافة والفنون.

