مال وأعمال

أعلن بنك وربة أسماء الفائزين في سحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب الحصالة، وسيستمر بنك وربة بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعياً لحساب السنبلة وخمسة رابحين لحساب الحصالة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: فيصل أحمد العوضي، وخالد فلاح راشد البربر، و ريم سمير نعمة الشمري، وياسين خالد مهلهل الياسين، وماجد غازي عايض العتيبي، وبدر نصر الله سيد عبد الوهاب، وأنور غدير مربد الشمري، وفهد محمد العفاسي المطيري، وهشام عباس طالب الكندري، وأيمن أحمد سليمان سالم.

كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء «Bloom» وهم كل من: حوراء محمد إدريس محمد، يعقوب طارق عبد الله الحنيان، فاطمة ثامر موسى الشمري، عبير أحمد اوقيان العازمي، عبدالله إسماعيل علي الأنصاري.

وأما بالنسبة لحساب السنبلة فهو يمثل الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرصٍ للفوز بجوائز نقدية طوال العام.

وحول الشروط قال أحمد المطوع - مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علماً بأن العميل مازال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح».

