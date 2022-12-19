مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» اسماء 20 فائزا بمبلغ 500 دينار لكل منهم ضمن السحب الشهري من حملة «مكافآتكم الطلابية عندنا» لعملاء «حسابي» للشباب، التي تمنح العملاء فرصة الفوز باكبر سحب حصري بقيمة 100 الف دينار خلال فترة الحملة التي تستمر الى نهاية العام بالاضافة الى فرصة فوز 4 عملاء بالجائزة الكبرى وقيمتها 5 الاف دينار على مدار الحملة.

وجرى السحب بالمقر الرئيسي لـ«بيتك» تحت اشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

والفائزون هم: فيصل زيد المطيري، هديل فلاح الرشيدي، فاطمة يوسف الكندري، مناير طلال العميرة، حصة مرزوق العتيبي، طلال عبدالله الرشيدي، تهاني بدر العازمي، موضي احمد ناصر، مريم توفيق يوسف، عبدالعزيز سلمان الديحاني، دانة يعقوب الرشيد، عبدالهادي فلاح الهاجري، ريما عبدالله العدواني، منيرة مبارك الهاجري، سعد فارس العويد، سارة محمد العازمي، عبدالله مهدي العازمي، ابرار فيصل الابراهيم، مشعل ناصر العازمي، فيصل جمعان العازمي.

ويأتي اطلاق هذه الحملة بمميزاتها الاضافية ضمن استراتيجية «بيتك» بالاهتمام بعملائه، حيث يقدم البنك مميزات مختلفة لعملاء برنامج «حسابي» من حملات خاصة وخصومات وجوائز ومكافآت حصرية.

وتتيح حملة « مكافآتكم الطلابية عندنا» التي يوفرها «بيتك» لعملاء «حسابي» للشباب، اكبر سحب حصري بقيمة 100 الف دينار، خلال فترة الحملة الممتدة الى نهاية العام الحالي، بالاضافة الى العديد من المزايا والعروض منها: بطاقة مسبقة الدفع للسنة الأولى مجاناً، المشاركة في برنامج مكافآت «بيتك» والحصول على 1000 نقطة من مكافآت «بيتك» عند التفعيل، وعروض مميزة وعروض نهاية الاسبوع وخدمات مصرفية على مدار الساعة.

ويتمكن العملاء الذين يحصلون على المكافأة الطلابية من خلال حسابهم في «بيتك» من الحصول على فرصة لدخول السحب على الجوائز الشهرية اوفى نهاية الحملة، عند تحويلهم المكافأة الطلابية من خلال حسابهم في «بيتك»، حيث تتاح فرصة الربح والدخول فى السحب فى الشهر التالى من تحويل المكافأة، كما انه عند الفوز يتم مباشرة ايداع قيمة الجائزة فى حساب الفائز.

وتعبر الحملة عن التقدير والاهتمام الذى يبديه «بيتك» لشريحة الشباب وعملاء «حسابي» وتؤكد جهوده نحو تحقيق الشمول المالي وتحفيز العملاء على مزيد من التعاملات المصرفية والمالية فى اطار واحد، ما يحقق التميز فى الخدمة ويؤكد التفهم لمتطلبات واحتياجات العملاء من قبل «بيتك» وحرصه الدائم على تعزيز القيم الايجابية لدى مختلف الشرائح ومنها قيمة الادخار، مع تقديم ما يناسب ذلك من المزايا والعروض المحفزة.

