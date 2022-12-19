مال وأعمال

قامت Ooredoo الكويت، بصفتها المزود الرسمي للاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا لبطولة كأس العالم في قطر، بالرعاية والمشاركة في فعاليات نادي الإدارة التابع لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا والذي أقيمت على مدى اسبوع وتضمنت العديد من الفعاليات الترفيهية للطلبة المحبين لكرة القدم وخلق اجواء الحماس خلال فترة كأس العالم قطر 2022.

حيث شارك الطلبة في الأنشطة الترفيهية التي أقيمت في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، حيث تمت اقامة بطولة لكرة القدم وعرض للمباريات والعديد من المسابقات بالاضافة الى سحوبات وجوائز قيمة تم تخصيصها لهذه الفعاليات.

حيث حصل الطلبة على فرصة حضور كأس العالم FIFA خلال السحب الذي أقامته Ooredoo، وتم توزيع مجموع 8 تذاكر بالاضافة الى جوائز قيمة. إن المقدار الهائل لمساهمة الشركة في رعاية العديد من الفعاليات والمشاركة بها يترجم بشكل واضح حرصها على الحفاظ على مكانتها المتميزة في سوق الاتصالات، وعملها المستمر من قبل الشركة لضمان رضا العملاء والحفاظ على نمو قاعدة العملاء المخلصين.

