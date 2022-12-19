مال وأعمال

في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على دعم حملة «لنكن على دراية» والتي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، قام البنك التجاري باستضافة الدكتور جمال عبدالخضر عبدالرحيم من خلال فيديوهات عدة سوف يتم بثها على منصات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد حرص البنك التجاري على دعم هذه الحملة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك عن طريق نشر المواد التعريفية المرتبطة بالتوعية والثقافة المصرفية.

وتأتي استضافة البنك التجاري للخبير الاقتصادي د. جمال عبدالرحيم، وهو المستشار في عمليات تمويل التجارة الدولية ومكافحة الجرائم المالية والتجارية، وله العديد من الكتب والمؤلفات المهمة حيث يلقي الضوء، في مقابلة له مع البنك التجاري، على أهمية الادخار والاستثمار ومكافحة غسل الأموال والاحتيال المالي. ويأتي إعداد البنك لهذه المادة التعريفية على شكل بودكاست مرئي ومسموع ويهدف إلى زيادة الوعي عند المجتمع لتفادي عمليات الاحتيال وتجنب الدخول في عمليات غسل الأموال التي لها أشكال وأنواع عدة. ومن جانب آخر، البودكاست يسلط الضوء على فوائد الادخار للمجتمع وأهميته في إنعاش الاقتصاد القومي للدولة، علماً بأنه سيتم بث المقابلة على منصات وحسابات البنك التجاري على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا التجاري العملاء إلى متابعة حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي والاستفادة من التحذيرات والنصائح الأمنية التي تأتي تحت مظلة حملة «لنكن على دراية» لما لها من أهمية كبيرة في تسليط الضوء على حقوقهم المصرفية وتوعيتهم بكل ما يتعلق بالتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية.

