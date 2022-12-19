ديوان Diwan

ماكينة سنجر..

اشتهرت في الكويت ماكينة لخياطة الملابس، سهلة الاستعمال وقوية وسهلة الصيانة أيضاً، وهي من صناعة شركة سنجر لتصنيع آلات خياطة الملابس، ولها مراكز خدمات وقطع غيار ووكلاء في جميع أنحاء العالم، سُميت هذه الماكينة سنجر نسبة لصاحب الشركة السيد إسحاق ميريت سنجر، الذي صنع هذه الآلة عام 1851 في الولايات المتحدة.

كانت بعض النساء في الكويت من الأسر الضعيفة الحال مادياً، الذين لم يكن لهم مُعين غير الله، كأن تكون امرأة أرملة ولها عدد من الأولاد، فكانت تجد في ماكينة سنجر للخياطة طوق نجاة لها ولأسرتها من الفقر والحاجة، فتسارع للحصول على واحدة منها سواءً كانت جديدة أو مستعملة، وتخيط ملابس لنساء الفريج وربما طالت شهرتها الى الأحياء المجاورة، وكانت ملابس النساء في ذلك الوقت غير معقدة في التفاصيل، بل سهلة ويكاد فستان المرأة يشبه في شكله وتفاصيله ثوب الرجل.

فبعد الفراغ من أعمال المنزل التي لا تنتهي، تجلس المرأة في المساء وعلى ضوء السراج الضعيف تخيط بعض الملابس للسيدات، عادة تجلس المرأة على الأرض وتضع الماكينة على منضدة أو طاولة صغيرة أمامها، وهناك نوع من الماكينات سنجر له طاولة مرتفعة عن الأرض وتوضع الماكينة فوقها وتدور الماكينة بتحريك قدمي الرجل أو المرأة العاملة على ما يشبه الدواسة، والعامل على هذه الماكينة يجلس على كرسي، وهذه الطريقة أسهل وأكثر راحة.

كان لهذه الماركة من ماكينات الخياطة وكيل معتمد في الكويت، ثم انتقلت الوكالة الى السيد محمد أمين، واشتهر في هذه الماكينة كثيراً حتى أصبح يُطلق عليه السيد محمد أمين سنجر، وصار اسم الماكينة اسماً لعائلة الوكيل، وماكينات سنجر القديمة المستعملة تباع اليوم بأثمان عالية يحتفظ بها الناس كتحفة جميلة من ماضي الكويت توضع مع تحف أخرى في مكان بارز من البيت، ورغم مرور كل تلك السنوات على ماكينات سنجر، إلا أن كثيراً منها حتى اليوم تعمل بشكل سلس طبيعي، والماكينة القديمة هناك من يجري عليها بعض الصيانة فتعود للعمل (بكل سرور).

أحذية باتا..

عرفت الكويت ماركة شهيرة لصناعة الأحذية «باتا» فهذه الماركة عالمية الشهرة، وأصل منبعها موطنها الأول جمهورية التشيك، وكان المصنع الرئيسي يقع هناك وتصدر منتوجاتها من الأحذية الى حوالي 70 بلداً حول العالم، ولها مصانع وفروع في 26 بلداً، وهي تعتبر أكبر وأشهر شركة لصنع الأحذية، تأسست الشركة عام 1894 في جمهورية التشيك عن طريق المالك المؤسس السيد توماش باتا، ومن هنا جاءت التسمية لهذه الأحذية، كان المصنع يوازن بين جودة الحذاء وسعره المعتدل، فكونت لنفسها قاعدة كبيرة من الزبائن حول العالم من الرجال والنساء والشباب والأطفال.

وضع توماش باتا وصية لابنائه يقول فيها: يجب عدم اعتبار الأحذية مصدراً للثراء الشخصي، وانما كمؤسسة توفر سلعة جيدة للمستهلكين مقابل ما يدفعونه من المال»، اشتهرت أحذية ماركة باتا في الكويت منذ فترة طويلة، فهذه النوعية التي تحمل هذا الاسم كانت ذات جودة عالية وذات سعر معقول في متناول يد الجميع، كان كثير من الرجال من العاملين الوافدين يمشون حُفاة الأقدام والمواطنون ينتعلون نعالاً من صنع الدول المجاورة، ولكن بعد وصول هذه الماركة الى الكويت بدأ الناس يرون أن جودة الحذاء وسعره يستحقان التجربة.

كانت هذه الأحذية مصنوعة من الجلد والقماش السميك أو الصوف، وكان الطلبة والشباب يستعلمونه أثناء الذهاب إلى المدرسة أو في العطلات، وصنعت الشركة أنواعاً من النعال تحمل اسم باتا، كانت هذه الأحذية مرغوبة للمشي ودروس التربية البدنية ولعب كرة القدم وفريق الأشبال والكشافة.

جولة پريمس..

المرأة الكويتية كانت طوال تاريخها امرأة مكافحة قوية في تحمَّل مصاعب ومشاق الحياة، وكانت كل أيامها كفاحاً في كفاح، ففي مجال طبخ وإعداد الطعام وهذه من الوجبات الأساسية (كما هو معلوم دون وجود للخدم)، لم تعرف وسيلة لطهو وجبات الطعام الا باستعمال سعف وكرب النخيل وأحياناً استعمال الخشب أو القُرم، وهذه المواد كانت تنتج عند احتراقها الكثير من الدخان الكثيف، تسبب لعينيها أو صدرها ضرراً صحياً بمرور الأيام، وكان الواحد منا يرى قدر طهو الطعام وإبريق الشاي (الكيتلي) يراهما دائماً موشحين بالسواد بسبب تراكم السنين عليهما يوماً بعد يوم، وكان سقف المطبخ هو الآخر أسود شديد السواد نتيجة الدخان الكثيف.

ولكن في ساعة لم تكن على البال أو الخاطر، عرفت الكويت موقداً يعمل باستعمال الجاز (الكيروسين) يُسمى «پريمس» أو جولة البريمس، وهذه الهدية الغالية جاءت للمرأة الغالية من بلاد السويد، هذه البلاد الأوروبية الباردة الجميلة، جاء الاسم هذا نسبة للمخترع السويدي الذي ابتكر هذا الموقد، وهذه الجولة آلة بسيطة مكونة من سلندر بقطر حوالي 20 سنتميتراً مصنوعاً من النحاس وبه فتحتان على جانب السلندر إحداها لكيس الهواء الى الداخل والأخرى لتفريغ الهواء عند الضرورة، وكانت پريمس هدية جميلة للمرأة ولكنها لم تدم طويلاً، إذ جاءت هدية أخرى خيراً منها، وهي الموقد الذي يعمل باستعمال الغاز، ولكن هذه الهدية جاءت في وقت متأخر، بعدما اعتمدت الأسر الكويتية على الخدم في كل صغيرة وكبيرة في المنزل بما في ذلك طهو الطعام.

سيارة موريس

من الماركات الشهيرة التي عرفتها الكويت في عالم السيارات، موريس ماينز الانكليزية الصنع ذات الأربعة سلندرات، وعرف الناس هذه السيارة عن طريق شركة نفط الكويت التي كانت توزع هذه السيارات على كبار موظفيها من الأجانب عن طريق متعهد ومقاول من الباطن، وتأتي هذه السيارة الصالون ذات أربعة أبواب، ونوع آخر على شكل سيارة بوكس ونوع ثالث يجمع بين السيارة الصالون من حيث وجود مقعد على جانب السائق، وفي الخلف صندوق لنقل الأغراض مثل أي سيارة من نوع وانيت.

كانت الموريس مرغوبة لدى الكويتيين لقوة صناعاتها الانكليزية من جهة وسهولة صيانتها وقلة استهلاكها للوقود وأخيراً سعرها المعتدل، كثير من عشاق السيارات القديمة لايزالون يحتفظون بسيارة أو أكثر من هذا النوع، ومتحف السيارات التاريخية في الشويخ يعرض واحدة منها، ويجد الهواة سهولة في الحصول على قطع الغيار لهذه السيارة عن طريق الايميل والمراسلة مع الهواة وعشاق السيارات القديمة في بريطانيا وعدد هؤلاء كبير ولهم عدد كبير من سيارة موريس ماينز لديهم في المخازن والمتاحف الشخصية.

ومن طريف ما يذكر عن هذه السيارة، أنها كان لها اشارة على العمود بين الباب الأمامي للسيارة والخلف، تخرج هذه الاشارة وهي بطول المسطرة (30سم) من جهة اليسار أو اليمين وفق رغبة السائق في الالتفاف على اليمين أو اليسار، وهي مضاءة ليسهل رؤيتها، كانت الشركة تستغني عن السيارات القديمة، وتعيدها الى المتعهد المقابل، وهذا بدوره يبيعها على الراغبين.

وكان من زبائن هذه السيارة أصدقاؤنا من الجالية الهندية فهم يعشقون هذه السيارة مثل الإنكليز، ويزود المتعهد الشركة بسيارات جديدة أخرى من الوكالة.

