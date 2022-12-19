ديوان Diwan

نظمت أكاديمية لينا للاستشارات الموسيقية والتدريب حفلها السنوي لعام 2022 في دار الآثار الاسلامية وسط حضور لافت لعدد كبير من الشخصيات الرسمية والبارزة في المجتمع بالاضافة الى أولياء أمور المتدربين والمتدربات الذين شاركوا في الحفل وعزفوا على آلة البيانو مقطوعات كلاسيكية وغنائية بمصاحبة أوركسترا متخصصة.

تضمن الحفل فترتين الفترة الاولى ظهرا وشارك فيها 40 عازفاً وعازفة من الفئة العمرية 3 سنوات ونصف حتى 8 سنوات، والفترة الثانية في المساء بمششاركة 22 عازفاً وعازفة من المحترفين من سن 8 سنوات فما فوق. مؤسسة ومديرة أكاديمية لينا باكير للاستشارات الموسيقية والتدريب المدربة لينا باكير صرحت بان الحفل السنوي لهذا العام يكتسب قيمة خاصة فهو يأتي بعد غياب لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، ويشارك فيه على فترتين صباحية ومسائية أكثر من 60 عازف وعازفة من الفئات العمرية المختلفة من 3 سنوات ونصف الى ما فوق يعزفون مقطوعات متنوعة من الموسيقى العالمية الكلاسيكية بالاضافة ثلاث أغان للمطربة الايرانية غوغوش، مشيرة الى ان فن الموسيقي وخصوصا العزف على البيانو للجميع ولم يعد مخصصاً للطبقة الارستقراطية كما كان في السابق.

وأضافت باكير في السنوات العشر الأخيرة، زاد الاقبال على تعلم الموسيقى من قبل الأجيال الجديدة، مشيرة الى أنها لمست شخصياً اهتمام وحرص العديد من الأسر على تعليم أبنائهم وبناتهم العزف على البيانو وبعض الآلات الموسيقية الأخرى، بعد أن ثبت علمياً وبالتجربة الانعكاسات الإيجابية على شخصية وتواصل من يتعلمون الموسيقى، وقدرتهم على التفاعل بصورة أكبر وأعمق مع مجتمعاتهم ورغبتهم في العطاء والانجاز، وازدياد هدوئهم وتركيزهم فيما يؤدونه من أعمال، لافتة الى اعتماد العديد من المؤسسات التربوية العريقة أسلوب التعلم بالموسيقى كوسيلة لمعالجة فرط النشاط لدى الأطفال وتطوير المهارات الشخصية وزيادة القدرات العقلية والمساعدة على التركيز وتنمية الذكاء. ولفتت باكير الى الدور الحيوي والمهم الذي تلعبه الموسيقى في مساعدة ودعم بعض حالات ذوي الاحتياجات الخاصة نفسياً ومعنوياً على التكيف مع المجتمع، مؤكدة حرصها منذ تأسيس أكاديميتها على استقبال بعض حالات ذوي الاحتياجات الخاصة وتعليمهم بأسلوب خاص كأم حنون وصديقة مقربة وليس كمعلمة، بغية تشجيعهم وتقريبهم من الموسيقى.

واختتمت باكير بالتأكيد على تمتع متدربيها في الكويت بمواهب ملفتة للانتباه وشغف وحب كبير لتعلم العزف على البيانو، الأمر الذي ساعد الكثير منهم على المشاركة في منافسات عالمية والحصول على مراكز متقدمة ، موضحة انه على مدى سنوات عملها في المجال والتي تجاوزت الـ40 عاما شهدت التطور الكبير الذي طرأ على المجتمع الكويتي في حب الموسيقى الرغبة في اظهار هذا الحب والتعبير عنه في الاحتفالات المفتوحة للجمهور.

قدم طلاب الأكاديمية في الحفل قرابة الـ65 أغنية ومقطوعة عالمية شهيرة من أهمها مقطوعة لبيتهوفن وأخرى لموزارت وبعض الأغنيات الشهيرة للفنانة اديث بياف، بالاضافة الى أغنيات لغوغوش وبيتلز وأخرى مستوحاة من التراث الغنائي الأوروبي والعربي.

