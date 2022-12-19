ديوان Diwan

اكد المدير العام لشؤون المسرح القطري عبدالرحيم الصديقي في تصريح صحافي انه لن يقام مهرجان الدوحة المسرحي في موعده السابق نظراً لأن شهر مارس الذي اعتاد مركز شؤون المسرح اقامة مهرجان الدوحة خلاله بحيث يتم الاحتفال باليوم العالمي للمسرح في اخر يوم منه يتوافق هذا العام مع رمضان المبارك وبالتالي سيتم تأجيل المهرجان إلى مايو أي الى ما بعد عطلة عيد الفطر.

كما اضاف قائلا: الحركة المسرحية تشهد تحضيرات مهمة من أجل مهرجان الدوحة المسرحي حيث تم ابلاغ الفرق المسرحية ومؤسسات وشركات الانتاج الفني بأن تقدم اقتراحاتها للمركز للمشاركة في المهرجان وكذلك في عروض الموسم المسرحي الذي يليه، بالاضافة لذلك يتم التحضير لمهرجان المسرح الجامعي الذي ستشارك به في الدورات جامعات عديدة في قطر. هناك أيضاً العديد من الدورات التدريبية والورش المتعلقة بالكتابة المسرحية وبتصنيع الدمى وغير ذلك من الدورات المهمة التي تؤهل الشباب من الراغبين بممارسة المسرح وهناك ايضاً اصدارات لكتب جديدة عن المسرح القطري ويقوم المركز حالياً بتنقيحها من أجل إرسالها للطباعة وستكون جاهزة في المهرجان.

