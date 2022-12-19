ديوان Diwan

كشف الفنان عمرو يوسف أنه أوشك على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم «شقو».

وأكد أن التصوير سينتهي بعد 10 أيام، حيث قال: «أواصل تصوير مشاهدي في فيلم شقو وسعيد بهذا العمل. تتبقى عشرة أيام تصوير وتنتهي كل مشاهده ويدخل مرحلة المونتاج استعداداً لعرضه في عام 2023».

ويجسد عمرو خلال العمل شخصية إسماعيل البلطجي، الذي يرتكب جرائم عدة منها اقتحام أحد اليخوت وسرقة الألماظ الموجود على متنه، فيما يظهر محمد ممدوح بشخصية حجازي، الخارج عن القانون وهو الصديق المقرب لإسماعيل.

أما أمينة خليل فسوف تظهر لأول مرة في شخصية راقصة اسمها فتنة، أما دينا الشربيني فتجسد شخصية ممرضة.

وفيلم «شقو» بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، والعديد من ضيوف الشرف أبرزهم يسرا، والعمل من إخراج كريم السبكي وإنتاج أحمد السبكي.

