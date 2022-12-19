ديوان Diwan

بقيادة المايسترو مدحت خميس، أقيمت ليلة الفنان ماجد المهندس، ضمن حفلات موسم الرياض، بعنوان ماجد مودز، على مسرح محمد عبده ارينا، الذي تضمن عدداً من الاستعراضات المتنوعة.

قدم الحفل المذيع اللبناني نيشان، حاملاً تحية بلده، ومعبراً عن إعجابه بما يحصل في السعودية، واصفاً الرياض بأنها تجلب العالم لما بحصل فيها من أحداث باهرة، مشبهاً الفنان ماجد المهندس بأبطال الأساطير، وقد اعتلت بعده الفرقة الاستعراضية المسرح، مقدِّمة الفنان ليغني ما صدقت، معبراً عن اشتياقه للقاء جمهوره السعودي، وبعدها تغزّل بالجمهور قائلاً: أنتم سعادتي الحقيقية، وتابع بأغنية هدوء، ثم تلقى اتصالاً من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، والذي تمنى للجمهور ليلة سعيدة، وقال: الفنان ماجد جميل خلقاً وفناً ليلته سترسخ بذاكرتكم، ومن ثم شكره الفنان وشكر القائمين على الحفل جميعاً وعائلته وأصدقاءه، وكذلك جمهوره الذي وصفه بانه عائلته الكبيرة.

وعاد لغناء سحرني حلاها برفقة الاستعراضيات، وبعدها غنى يهزك الشوق مع جمهوره، وعاد الاستعراضيون بشكل باهر لأداء بين ايديا، وغادر المسرح تاركاً الاستعراضات تبهر الجمهور، وعاد ببدلة سوداء بقبة لامعة مؤدياً موال أنا أحبك أنا أريدك، ثم غنى مودك وسط الدبكة العراقية، وبعدها سحر جمهوره بإحساسه العالي لأغنية واحشني موت، واعتلى الاستعراضيون المسرح بأنوار الليد لمشاركته أغنية فهموه.

واستأذن بعدها الفرقة الموسيقية لتحيي الجمهور، وغنى مع الجمهور يا حبني لك وسط تفاعل باهر علّق بعده بـ «الله عليكم سلطنتوني»، ثم غنى أنا بلياك مؤكداً من بين كلماتها حبه لأهل الرياض؛ إذ قال «يسألوني حبيبك وين وأضل حاير شجاوبهم، بقول لهم حبيبي بالرياض»، وأبهر الجمهور بميدلي تضمن من الآخر وواحش الدنيا وتناديك وعرفتك والدنيا دوارة، وبعدها اعتلى الاستعراضيون المسرح بمظلات من الورود، ليغني معهم الفاتنة، وبعدها غنى تحبك روحي وتابع بناقصك شي وقال لجمهوره: «ناقصني انتم اللي دايم توحشوني»، وعطشان التي لاقت تفاعلاً باهراً، وأردفها بودعت روحي، ملبياً طلب الجمهور ليقدم عدداً من الأغنيات المحببة للجمهور وهي اعتبرتك، وليطمئن قلبي، وهتان، واختتم بأغنية على قدومك.

