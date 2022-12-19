ديوان Diwan

تشارك الفنانة نسرين طافش إلى جانب رامز جلال في فيلمه الجديد «أخي فوق الشجرة»، المقرر عرضه في السينما في المنتصف الثاني من شهر يناير القادم.

الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور قصته في إطار كوميدي، حول الشاب ا?نطوائي علاء، الذي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه «بهاء» الذي لم يكن يعلم بوجوده يقلب حياته رأساً على عقب.

وتجسد نسرين طافش خلال الأحداث دور فتاة أميركية من أصول عربية، ويعد الفيلم التجربة الثانية لها في السينما المصرية بعدما قدمت أول أعمالها من خلال فيلم «نادي الرجال السري».

وتنتظر طافش، عرض فيلم «في القلب» الذي انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي، وتشارك في بطولته مع الفنان خالد سليم وسوسن بدر وهالة فاخر وهو من تأليف إسحاق إبراهيم وإخراج مرقس عادل.

وشاركت الفنانة السورية، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بالكريسماس على طريقتها الخاصة، حيث نشرت صورها إلى جانب شجرة الكريسماس، عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت قائلة: «الشجرة مرتبطة عندي بالطفلة في داخلي وذكريات الطفولة مرتبطة باللعب، بالبهجة، بالدفء، بالحب، وبالأمل».

يذكر أن طافش غابت عن الدراما المصرية هذا العام، بعدما حققت نجاحا كبيرا في رمضان 2021 من خلال مشاركتها في مسلسل «المداح»، ولكن بسبب انشغالها هذا العام اعتذرت عن عدم المشاركة في الجزء الثاني من المسلسل «المداح.. أسطورة الوادي».

