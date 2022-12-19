ديوان Diwan

افتتحت منصة الفن المعاصر«كاب»، في مقرها بالشويخ، معرضاً للفنانة ثريا البقصمي الذي جاء بعنوان «زائر الحرية» ومعرضاً استعادياً للفنان عبدالوهاب العوضي عبارة عن لوحات توضيحية نشرت في الصحيفة الفرنسية «لوموند ديبلوماتيك» بصورة شهرية، وقد حضر المعرضين جمع كبير من الفنانين ومتذوقي الفن.

وفي تعريفها للمعرض تقول البقصمي: ما حدث كان ضربا من الخيال، ففي غضون أسابيع عدة فقد سكان العالم حريتهم ليقبعوا في أتون سجن كبير، وكان السجان «فيروساً» اسمه «كورونا». ذقت بمرارة طعم فقدان الحرية، والتي لم تكن ناتجة عن قمع سياسي أو احتلال عسكري. وفي مرسمي مارست طقوسا أكسر بها حواجز العزلة الإجبارية، وفجأة بدأت زيارات رافضي العزل، ودعاة الحرية. كانوا ملائكة، وقديسين، وجوهاً فرعونية، وفتيات الربيع، أهازيج، وأقنعة إفريقية، جني مصباح علاء الدين، حمائم سلام، وأسماك الحظ. كل هؤلاء سكنوا ذاكرتي التي كانت قد خزنتهم في رحلة عمرية امتدت لعقود». وتابعت البقصمي «زوار الحرية يحملون على أكفهم صكوك تحريري من سجن الفيروس، خرجوا من أنابيب ألواني، تمرغوا بسعادة على قماش لوحاتي، رفرفت حمائم السلام في مرسمي. رقصت شخوصي ورموزي على قماش ناصع البياض، لتتناثر الخطوط وتتداخل الألوان ويشع وجهي بوهج الحرية».

معرض الـ63

ذكرت البقصمي أن معرضها الشخصي الـ 63، يمثل جزءا من طموحها، ويستمر لمدة شهر، وتقدم فيه ما يقارب 50 عملا فني عرضت على شكل مجموعات تعكس آخر مراحلها الفنية، وحرصت أن تكون جديدة، أنجزت خلال ثلاث سنوات الماضية، لافتة أنها تعرض فيه أحدث الأساليب والتجارب الفنية التي توصلت إليها في مشوارها الفني الطويل. وأضافت البقصمي أنها تعرض أيضا أعمالا جرافيكية في فن الحفر على الزنك. تجدر الإشارة أن آخر معرضاً شخصياً فني لها في الكويت في عام 2013، ومن ثم أقامت معرض شخصي في متحف الشارقة عام 2017، وشاركت في العديد من المعارض الجماعية في الكويت وخارجها، وبهذا الصدد قالت «إقامة معرض بعد هذه الفترة الطويلة نعطي إحساساً رائعاً ولحظة الافتتاح كنت سعيدة جدا لأن كل زملائي في المجال الفني حضروا الافتتاح».

تغيرات مجتمعية

أما في معرض عبدالوهاب العوضي فيقول إن أعماله تتابع من ملاحظاته الهادئة وتصوراته حول التغيرات المجتمعية والثقافات، حيث سعت الصحيفة الفرنسية «لوموند ديبلوماتيك» التي تعنى العالم الدبلوماسي بالفرنسية إلى هذا العمل وهي صحيفة شهرية تقدم تحليلات ومقالات رأي حول السياسة والشؤون الجارية والثقافة، مبينا أنه من عام 2006 إلى عام 2014، رسم للمجلة بشكل منتظم أثناء توسعها في العالم العربي. خلال ذلك الوقت، كان عبدالوهاب يعمل في صحيفة القبس، التي تعاونت مع لوموند ديبلوماتيك خلال تلك الفترة، وسمح لعبد الوهاب برسم الرسوم التوضيحية المصاحبة للموضوعات لهم.

أعمال جميلة

وذكر أن المعرض حوى عدد قليل من الرسوم التوضيحية المختارة من بين الآلاف التي قدمها لـ«لوموند ديبلوماتيك»، فهناك ما يقرب من 900 رسم توضيحي قام برسمها من عام 2006 إلى 2014. وتلك الرسوم التوضيحية نفسها تعبر بشكل ما عن المقالة التي تصاحبها كل منها، تتراوح اهتمامات الموضوعات بين مقالات الرأي السياسي إلى الشؤون الثقافية في العالم العربي والعالم. وذكر العوضي أن الرسوم التوضيحية بسيطة ولكنها فعالة للغاية، خصوصا عند تناولها مع المقالة المنشورة التي تقابلها في المجلة أو الصحيفة. وقال الفنان القدير سامي محمد عن المعرضين (البقصمي والعوضي): «قدم العوضي أعمالا مميزة وجميلة جدا، المعرض جاء بشكل استعادي والرسومات مرتبطة بالصحافة وبالفن. أما في معرض البقصمي فكل الأعمال رائعة تنم عن ذوق راقٍ». وذكر أن كل المعارض التي تقام في «كاب» تأتي باختيار دقيق وجيد، لذلك هناك حضور جماهيري لأعمال مميزة في الفن التشكيلي.

