ديوان Diwan

تنظم مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في الأسبوع الثالث من (شهر العلوم في الكويت) ما بين 18 و24 ديسمبر فعاليات وورش عمل متعددة في (المركز العلمي) تحتفي باليوم العالمي للغة العربية والتكنولوجيا الخضراء وعلوم المواطن.

وتتضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية تطبيقات التكنولوجيا ومهارات التدريس للقرن الحادي والعشرين في تعليم القراءة والكتابة باللغة العربية وتركز على تعليم الأطفال مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية إضافة إلى تعليم أولياء الأمور هذه المهارات لتطبيقها على أطفالهم.

وسينظم هذه الفعاليات كل من (المركز العلمي) و(التقدم العلمي للنشر) وهما من مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع «ألف بي» وستقدم فيه منهجا معتمدا من بيرسون (Pearson Assured) وهي جهة عالمية تضمن جودة برامج التعليم أو التدريب. والمنهج معد باحترافية عالية من قبل خبراء متخصصين في تعليم اللغة العربية وذلك للحصول على أفضل تجربة تعليمية عبر الإنترنت وهو يتكون من 206 دروسٍ، مقسمة إلى 10 مستويات تعلّم القراءة والكتابة وفهم اللغة العربية والتحدث بها بكفاءة عالية.

وسيستضيف المركز العلمي أيضا مجموعة من السيارات الهجينة الجديدة من فئة السيارات الصديقة للبيئة التي تحتوي محركًا كهربائيًا ومحركا للاحتراق الداخلي وتعتمد على الكهرباء في كثير من الأحيان، مما يعني أنها تحرق وقودًا أقل من التقليدية كما أنها تساعد على تقليل انبعاثات الغازات والمواد الكيميائية التي تضر بالبيئة وصحة الإنسان.

ويتضمن هذا الأسبوع من (شهر العلوم) أيضا تقديم طالبات من فريق «صائدو الكويكبات»- الذي تدعمه المؤسسة- ورشة تدريبية للمساهمة في «اكتشاف الكويكبات من خلال تصنيف البيانات الفلكية، بالتعاون مع المراصد العالمية.

وتهدف هذه الفعالية لخلق قاعدة واسعة من الجمهور المشارك في المساعي العلمية من خلال المشاركة في برنامج وأنشطة علوم المواطن Citizen Science، حيث يقوم فيها المواطنون بتحليل البيانات لمصلحة المؤسسات العلمية.

