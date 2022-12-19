ديوان Diwan

احتفى العالم في 18 ديسمبر الجاري بيوم اللغة العربية بكل ما لها من خصوصية تتعلق بأنها لغة حية وحاملة لهوية أمة «الضاد» ووعاء القرآن الكريم بكلماته ومعانيه المقدسة. وفي وقت يحمل اليوم العالمي للغة العربية هذه السنة شعار «اللغة العربية والهوية» يمكن القول إن كل يوم يمر علينا هو بمنزلة احتفاء بهذا اللسان الشريف كلام القرآن الكريم ومن ذلك قوله تعالى: «وإنه لتنزيل رب العالمين* نزل به الروح الأمين* على قلبك لتكون من المنذرين* بلسان عربي مبين» - «سورة الشعراء: 192- 195». وبهذه المناسبة، قالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية للغة العربية الدكتورة آمال العواد إن قدسية اللغة العربية دفعت العلماء إلى أن يدرسوا أسرارها ويقفوا على خباياها ومكنوناتها. ولفتت العواد إلى قول أبو منصور الثعالبي «من أحب الله تعالى أحب رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الرسول العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب، ومن أحب العربية عُني بها وثابر عليها وصرف همته إليها، ومن هداه الله للاسلام وشرح صدره للايمان وآتاه حسن سريرة فيه اعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خير الرسل والإسلام خير الملل والعرب خير الأمم والعربية خير اللغات والألسنة». وأكدت أن اللغة العربية أدت رسالتها على أكمل وجه فكانت خير وعاء لكتاب الله عز وجل وخير وسيلة دونت بها علوم حضارتنا ودونت بها الآداب والعلوم التقنية على حد سواء فهي ليست فقط لغة بيان شعرا ونثرا وليست لغة فقه وتفسير وبلاغة وأصول ونحو وصرف فقط بل هي لغة للعلوم التطبيقية أيضا. وأشارت إلى كتب العلماء الأوائل التي دُونت بالعربية منها «القانون في الطب» لابن سينا و«علم وظائف الأعضاء» لابن النفيس و«علوم البصريات والفيزياء والفلك والهندسة» لابن الهيثم و«علم الرياضيات» للخوارزمي و«علما الجغرافيا والفلك» للفرغاني و«علم الكيمياء» لجابر بن حيان و «علما الموسيقى والمنطق» للكندي وغيرهم. وأضافت العواد «لقد نبتت كل علوم حضارتنا في تربة العربية الخصبة ولو أننا عدنا بالبحث عن جذور كل علم لوجدناه قد نبت في أرض العربية ولوجدنا علماءه يحملون عقل العربية يفكرون بها ويكتبون بها ويتحدثون بها وينظرون إلى الكون الفسيح من خلالها». وقالت إن الناظر إلى تاريخنا القديم يرصد مظاهر شتى لتنافس الأمم المختلفة في تعلم العربية منها الهند والفرس والروم والحبشة حيث كانوا يرونها مفخرة ومكانة اجتماعية مرموقة. وتابعت أن العربية «كما تعيش فينا نعيش فيها أيضا نتعبد بها ونخاطب بها المولى عز وجل ولو بحثنا عنها في ضمائرنا لوجدناها حية ممتدة امتداد كلام الله عز وجل إلى السماء» مؤكدة ان العربية لغة لا تموت فهي باقية ببقاء الكتاب العزيز.

