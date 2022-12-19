عربيات ودوليات

كشفت مصادر مصرية أن السلطات الأمنية أحبطت تهريب مبالغ مالية طائلة قامت جماعة الإخوان الإرهابية بإرسالها عن طريق بعض رجالها في إيطاليا إلى الداخل المصري، لتمويل العناصر في الداخل لإثارة البلبلة في الشارع المصري.

وتأتي الضربة الجديدة لـ«الإخوان» في إطار سياسة تجفيف منابع التمويل ورصد حركة أموال الجماعة في الداخل والخارج.

وأوضحت المصادر أن جهات سيادية وأجهزة أمنية رصدت إرسال أموال من الجماعة الإرهابية في ايطاليا قيمتها 988 مليون دولار لتوزيعها على أفراد الجماعة داخل مصر، قامت الأجهزة المصرية بمتابعة الإرسالية لحظة بلحظة وتم الإنزال عبر الموانئ الليبية وتم تحميلها في سيارة لوري محملة بشحنة فحم وبداخل الشحنة 988 مليون دولار إلى أن دخلت الأراضي المصرية عبر منفذ المنطقة الشمالية تم التحفظ على السيارة وبها خمسة أفراد من الجماعة اثنان بكابينة السائق وثلاثة في الصندوق، فتم القبض عليهم وإحالتهم للجهات المختصة للتحقيق.

