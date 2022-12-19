عربيات ودوليات

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، عزم وزارته تشكيل لجنة تختص بوضع ما سماه «تسعيرا عادلا» للسلع الاستراتيجية والأساسية وقدرها بين 10 و15 سلعة.

ونقل بيان للوزارة عن مصيلحي قوله إن اللجنة ستتشكل من ممثلين عن اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك.

وأضاف أنه «لن يتم تسعير السلع بشكل إجباري بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج، إلا سلعة الأرز التي سيتم تسعيرها بشكل إجباري».

وتابع المصيلحي أنه سيتم إمهال المحال التجارية أسبوعين للإعلان عن أسعار السلع المعروضة على أن يتم لاحقا إنذار المخالفين.

وشهدت أسعار هذه السلع ارتفاعات متوالية خلال الأشهر الماضية خصوصا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، حيث تستورد مصر أغلب السلع الغذائية الأساسية التي تستهلكها وعلى رأسها القمح والأرز والزيت.

وحديثا أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 19.2%خلال نوفمبر المنصرم، وهو أعلى معدل له منذ اربع سنوات.

