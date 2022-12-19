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عمان - الوكالات: تراوح أزمة إضراب السائقين في الأردن مكانها في وقت استمرت الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات في مدن عدة لكن بوتيرة أقل، على أثر تكثيف الأجهزة الأمنية الأردنية انتشارها في مختلف محافظات المملكة لمنع أي أعمال شغب أو قطع للطرق، وذلك بعد يومين من أحداث دامية أسفرت عن مقتل ضابط كبير في قوات الدرك.

ووسط حال من الضبابية، أطل رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة على الأردنيين بعد اختفاء غير مفهوم منذ أن بدأت أزمة إضراب سائقي الشاحنات قبل نحو أسبوعين. وفي حين كانت التوقعات إعلان سلسلة قرارات اقتصادية من شأنها وقف الاحتجاجات وتهدئة الخواطر، فإن ذلك لم يحدث ولم يخرج اجتماعه بالفريق الحكومي سوى عن بعض إجراءات شكلية ومخيبة للآمال، كتسهيل حركة شحن البضائع وفق أولويات سلاسل التزويد وتأمين المخزون، بحسب ما أوردت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية في تقرير لها أمس.

وقوبلت إطلالة رئيس الحكومة الأردنية بتعنت من طرف السائقين المضربين الذين أصدروا بياناً أكدوا فيه الاستمرار في إضرابهم والإصرار على مطلب تخفيض أسعار المحروقات. كما لم تمنع الإجراءات الأمنية المشددة خروج تظاهرات ومسيرات عدة كان أبرزها وسط العاصمة عمان وتحديداً في حي الطفايلة الذي شهد اشتباكات مع الدرك وإطلاق غاز مسيل للدموع بكثافة. في حين دعت بلدية مدينة الكرك جنوب البلاد التي كانت إحدى بؤر الاحتجاج الساخنة إلى اضراب عام في المملكة اعتباراً من اليوم.

وقالت بلدية الكرك في بيان إن الأزمة الحالية هي نتاج الانحراف الذي بدأ منذ 20 عاماً عن النهج الذي اختطه الأردنيون، وإن فئة ممن يتسلمون زمام الأمور في البلاد أفشلت القطاع العام ومارست نهجاً مدروساً لتدمير وإفشال كل مؤسسات الوطن وعدم المبالاة بتوسع جيوب الفقر وغلاء الأسعار والبطالة وقمع الحريات.

وفي اتجاه مغاير، قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف البخيت، إن إضراب الشاحنات انتهى وإن حركة الشحن من العقبة إلى باقي مناطق المملكة عادت إلى حالها الطبيعية أو شبه الطبيعية. وبدا أن المخاوف الأمنية لدى السلطات لا تزال قائمة، إذ لفت مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إلى أن القوات المسلحة ستقوم بنشر قوات وآليات عسكرية على الطريق من مطار الملكة علياء الدولي وحتى منطقة البحر الميت تمهيداً لانطلاق مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة» في نسخته الثانية الذي سيعقد في المملكة، غدا.

يشار إلى أن المؤتمر سيعقد لمناقشة التحديات التي تتعلق بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم بمشاركة مصر والعراق وفرنسا وعدد من الدول. ويقول مراقبون ومحللون إن توسع رقعة الاحتجاجات لم يعد يحتمل بقاء الحكومة الحالية التي وصفوها بالتأزيمية، بينما رأى آخرون أن تغيير الحكومات والأشخاص لن يحل المشكلة الاقتصادية وإنما تغيير النهج القائم. ويعتقد مراقبون أن خطاب الخصاونة تحت قبة البرلمان الذي أعلن فيه أن حكومته لا تملك ترف خفض أسعار المحروقات، إضافة إلى لغة جسده التي احتوت إشارات فهمت على أنها تهديد ووعيد، تسببت في اندلاع الأزمة على هذا النحو.

خطاب كراهية على المنصات

من جهة ثانية، قالت وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام إنها لا تزال ترصد ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بخاصة ما يتعلق بخطاب الكراهية والحض على التخريب والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات العامة والخاصة.

وأضافت في بيان «منصات التواصل الاجتماعي على اختلافها شكلت بيئة خصبة لكثيرين لاستثمار الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مناطق عدة في المملكة، ورافقت إضراب مالكي الشاحنات والعاملين في قطاع النقل لتأجيج الرأي العام عبر بث محتوى تحريضي ومفبرك». ورصدت وحدة الجرائم الإلكترونية خلال الأيام القليلة الماضية نشاطاً لافتاً لحسابات وهمية من داخل المملكة وخارجها، عملت على إعادة إنتاج فيديوهات لمظاهر احتجاجية سابقة وتوظيف مقاطع فيديو من دول أخرى ونسبها إلى مناطق عديدة في المملكة بما يحرض على مزيد من العنف والتخريب وأعمال الشغب.

