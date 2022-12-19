عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعرب البابا فرنسيس، في مقابلة مع صحيفة ABC الإسبانية نشرت أمس، عن اعتقاده بأن النزاع في أوكرانيا هو «حرب عالمية»، ولن ينتهي في المستقبل القريب.

وأضاف البابا: «قريبا سيرسل رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إلينا أحد مستشاريه الدينيين وذلك للمرة الثالثة».

وذكر الحبر الأعظم، أنه على تواصل ويستقبل ممثلي أوكرانيا، ويقدم المساعدة.

وأضاف البابا فرنسيس: «لا أرى نهاية للنزاع على المدى القصير لأن ما يجري هو حرب عالمية.. هناك بالفعل عدة أياد متورطة في هذه الحرب. هناك العديد من المصالح المتشابكة فيها».

في المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر إن الوقت يقترب من أجل إحلال سلام قائم على التفاوض في أوكرانيا للحد من مخاطر نشوب حرب عالمية مدمرة أخرى، لكنه حذر من أن رغبة البعض في تفكيك روسيا قد تؤدي إلى فوضى نووية.

وفي مقال بمجلة «ذا سبيكتاتور» البريطانية تحت عنوان «سُبل تجنب حرب عالمية أخرى»، قال كيسنجر «إن الوقت يقترب للبناء على التغييرات الاستراتيجية التي تحققت بالفعل، ودمجها في هيكل جديد نحو تحقيق السلام من خلال المفاوضات».

وتابع قائلا «يجب أن تربط عملية السلام أوكرانيا بحلف شمال الأطلسي. خيار التزام الحياد لم يعد له مغزى».

وأشار كيسنجر إلى إنه اقترح في مايو وقفا لإطلاق النار تنسحب روسيا بموجبه إلى الخطوط الأمامية التي كانت عليها قبل بدء غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير لكن شبه جزيرة القرم ستبقى محل «مفاوضات».

واقترح كيسنجر (99 عاما) إجراء استفتاء تحت إشراف دولي للبت في أمر الأراضي التي أعلنت روسيا ضمها في حالة ما إذا ثبت استحالة العودة إلى المشهد الذي كانت عليه الأوضاع في عام 2014.

وحذر كيسنجر من أن الرغبة في أن تبدو روسيا كدولة «عاجزة» أو حتى السعي إلى تفكيكها قد تطلق العنان للفوضى.

ولم تُظهر أوكرانيا أو أي دولة غربية تأييدا لأي من المسارين.

وقال كيسنجر «إن تفكيك روسيا أو تدمير قدرتها على ممارسة السياسة الإستراتيجية يمكن أن يحول أراضيها التي تضم 11 منطقة زمنية إلى فراغ متنازع عليه».

وأضاف «قد تقرر مجتمعاتها المتنافسة تسوية نزاعاتها بالعنف. وقد تسعى دول أخرى إلى زيادة مطالبها بالقوة. وستتضاعف كل هذه المخاطر بسبب وجود الآلاف من الأسلحة النووية التي تجعل روسيا واحدة من أكبر قوتين نوويتين في العالم».

زيلينسكي: روسيا دمرت البنية التحتية للطاقة في كييف

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استمرار انقطاع الكهرباء في عدد من المدن نتيجة تضرر البنية التحتية للطاقة بسبب الهجمات الروسية، لافتا إلى أن العاصمة كييف تعرضت لأكبر الخسائر.

وقال زيلينسكي، على تلغرام، إن الغارات الصاروخية للجيش الروسي، الجمعة، دمرت أجزاء عديدة من خطوط نقل الكهرباء في أوكرانيا.

وأضاف أن هناك مشكلات في توصيل خدمات الماء والكهرباء في عدة مناطق، واصفا الوضع في كييف بالخطير للغاية.

ولفت زيلينسكي أن بلاده تتوقع المزيد من المساعدة من الشركاء في المنطقة من خلال توفير أنظمة دفاع جوي تجعل «الشكل الرئيسي للإرهاب الروسي أمرا مستحيلا».

