عربيات ودوليات

قال رئيس الأركان العامة البريطاني الأدميرال توني راداكين، إنه يرغب في قيام علاقات أقوى مع روسيا لتحقيق أقصى فائدة.

ووفقا لصحيفة «تليغراف»، التي أجرت مقابلة مع راداكين، بقي رئيس الأركان العامة البريطانية، على اتصال بنظيره الروسي فاليري غيراسيموف خلال العام، على الرغم من تدهور العلاقات بين موسكو ولندن.

وقال راداكين: «لقد قلنا دائما إننا سنبقى على اتصال، لكننا لن ندخل هنا في تفاصيل ما ناقشناه. وهو (غيراسيموف) من جانبه يؤيد ذلك جيدا. نرغب في أن يكون هناك مزيد من الاتصالات المنتظمة. أتمنى لو كانت أقوى، حتى لو كانت المحادثات صعبة». ووفقا للصحيفة، أشار راداكين إلى اللهجة المحترمة في برقية أرسلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث عند وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية. ورحب راداكين بكل فرصة للإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة.

وقال: «الخطر يكمن في تشبث المرء بالوضع الحالي، وهو ما قد يدفعه إلى المبالغة. يجب عليه اللجوء إلى التحليل، ولكن مع عدم التمادي في ذلك، ويجب عليه أن يحاول البقاء متزنا».

