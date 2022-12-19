عربيات ودوليات

تعرض الرئيس الأميركي، جو بايدن، لانتقادات بسبب تعليقات مرتبطة بالعرق، والتي أدلى به خلال ‏خطاب ألقاه، يوم الجمعة الماضي، في دار البلدية للمحاربين القدامى في ولاية ديلاوير.‏

وخلال الخطاب قال بايدن (80 عاما) إنه على الرغم من كونه أيرلندي الأصول، «إلا أنه ليس غبيا»، وأصر على أنه يمتلك «القليل من الجذور الإيطالية»، لأن عائلة زوجته إيطالية.

وقال بايدن ممازحا الجمهور الحاضر: «قد أكون أيرلنديا، لكنني لست غبيا، لقد تزوجت ابنة دومينيك جياكوبا، لذا كما تعلمون لدي القليل من الإيطالية الآن».

وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقطعا مصورا لزلة لسان جو بايدن الجديدة، وعلقوا على كلامه بأنه «يكرر المشاعر المعادية لأيرلندا»، كما أنه «أخطأ في أنساب زوجته». وكتبت كبيرة مراسلي صحيفة «ديلي سيغنال»، ماري مارغريت أولوهان، أن حديث بايدن الأيرلنديين كان «جريمة كراهية». بينما تساءل الصحافي المحافظ، إيان مايلز تشيونغ: «كيف يشعر الأيرلنديون حيال هذا التعليق الذي أدلى به بايدن للتو». أما الكاتبة هيلينا موريسي، فغردت على «تويتر»: «زوجي المولود في أيرلندا يقول: بايدن ليس إيرلنديا ويحتاج إلى المساعدة».

ووفقا لتقرير من شبكة «سي إن إن» الأميركية، فإن جيل بايدن، زوجة بايدن - واسمها الأول جاكوبس لها جذور إيطالية، على الرغم من أن جدها الأكبر كان آخر أفراد عائلتها الذين حصلوا على اسم «جياكوبا» قبل القدوم إلى الولايات المتحدة.

