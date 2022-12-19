دوليه

أعرب مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، عن أمله في أن يكون ما قدمه فريقه في بطولة كأس العالم مصدر إلهام للفرق الأفريقية في المستقبل. وقال الركراكي (47 عاماً): «أتمنى أن تسير المنتخبات الأفريقية على نهجنا». ورغم الهزيمة 1-2 أمام المنتخب الكرواتي أول من أمس في مباراة تحديد المركز الثالث، حقق المنتخب المغربي إنجازاً غير مسبوق في هذه النسخة من المونديال، حيث أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي للمونديال. وأوضح الركراكي: «غداً، سندرك أننا حققنا شيئاً عظيماً. إنه أمر رائع. قدمنا عروضاً مميزة وأثبتنا أننا نجتهد كثيراً في أفريقيا». وعن الهزيمة أمام المنتخب الفرنسي حامل اللقب في الدور نصف النهائي ثم أمام كرواتيا في مباراة المركز الثالث، قال الركراكي: «أظهرنا أننا على قدم المساواة مع أبرز المنتخبات. هناك بعض التفاصيل التي تحسم هذه المباريات».

