دوليه

كشف نجم المنتخب الإيطالي السابق فرانشيسكو توتي عن رأيه بشأن الصراع حول لقب الأفضل على مر التاريخ، الذي يرى البعض أنه قد يحسم إذا توجت الأرجنتين بقيادة ميسي بلقب المونديال. وقال توتي أول من أمس «النهائي سيكون حاسما بشأن الصراع على لقب أفضل لاعب في التاريخ بالنسبة لعدد كبير من الأشخاص». وأوضح «البعض يرى أن فوز ميسي بلقب كأس العالم سيجعله الأفضل في التاريخ، لأنه حينها سيكون قد حقق كل الألقاب الممكنة». وأشار نجم روما السابق أنه لا يعتقد شخصيا أن ميسي هو الأفضل في تاريخ كرة القدم. وفسر قائلا «أنظر لهذا الأمر بطريقة مختلفة، ميسي هو أفضل لاعب حاليا وخلال السنوات الماضية (الأفضل في عصره)، لكني ما زلت أرى أن مارادونا هو الأفضل على الإطلاق، مشاهدة دييغو مختلفة تماما».

