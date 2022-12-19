دوليه

خلف المسار التاريخي للمغرب ووصوله إلى نصف النهائي الأول في تاريخ القارة السمراء، أحيت أفريقيا في المونديال، الأمل الذي ظلت تتحدث عنه على مدى عقود. وأكد رومان سايس، قائد المنتخب المغربي، ذلك الأمر عقب الخسارة أمام فرنسا (0-2) في نصف النهائي، قائلا «في هذه البطولة كل المنتخبات الأفريقية قدّمت أشياء جيدة».

وأضاف «يجب ألا يكون لديك عقدة نقص، اليوم جميع المنتخبات الإفريقية تتكون من لاعبين رائعين جدًا، وليس فقط أولئك الذين كانوا متواجدين هنا» في قطر. وتابع القائد المغربي الذي أبعدته الإصابة عن المباراة الأخيرة لبلاده التي خسرت في تحديد المركز الثالث أول من أمس ضد كرواتيا (1-2)، «آمل أن يكون ما حققناه مثالا يحتذى في المستقبل، حيث سيكون هناك المزيد والمزيد من المنتخبات الأفريقية التي تصل إلى نصف النهائي». وفي الواقع، اجتازت السنغال، بطلة إفريقيا، الدور الأول أيضا، قبل أن تخرج على يد إنكلترا (0-3) في ثمن النهائي.

وإذا تم إقصاء المنتخبات الثلاثة الأخرى، فإنها خرجت بنتيجتين ستبقيان خالدتين: تونس فازت على فرنسا (1-0)، والكاميرون على البرازيل بالنتيجة ذاتها في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول، حتى لو أن الديوك وسيليساو خاضا المباراتين بالتشكيلة الاحتياطية كونهما كانا ضامنين تأهلهما إلى الدور الثاني. وفازت غانا بمباراة واحدة أيضا، وكانت ضد كوريا الجنوبية (3-2) في الجولة الثانية، وكان مصيرها بين يديها في المباراة الأخيرة لكنها فشلت في الثأر من الأوروغواي، التي قطعت الطريق عليها لبلوغ نصف نهائي نسخة 2010، وخسرت أمامها (0-2) وودعتا معًا الدوحة.

ووضعت إفريقيا منتخبين في ثمن النهائي للمرة الثانية بعد 2014 (الجزائر ونيجيريا)، علما بأنه في عام 2018 بروسيا، لم ينجح أي منتخب من القارة السمراء في اجتياز الدور الأول.

من جهته، قال مدرب المغرب وليد الركراكي «إفريقيا والمغرب تتطوران، لقد فهمنا أخيرًا أنه كان علينا أن نضع مصيرنا بين أيدينا، أظهرنا للعالم أننا في المغرب نعمل ونتقدم إلى الأمام».

ورفع الركراكي السقف عاليا في ختام المشاركة الرائعة لبلاده «هدف المغرب والأفارقة في يوم من الأيام الفوز بكأس العالم. لقد تعلمنا كثيرا من هذه التجربة. نحن لسنا بعيدين».

وتابع «خسرنا بسبب تفاصيل صغيرة.. مع 9 مشاركين (في مونديال 2026) سنتعلم. في 15 أو 20 سنة مقبلة، أنا متأكد من تتويج منتخب إفريقي». ولا ينسى مساعد مدرب الكاميرون سيباستيان مينييه، عام 1990 عندما تألقت الأسود غير المروضة وباتت أول منتخب إفريقي يصل ربع النهائي في تاريخ المونديال، ويقول «نشعر بذلك قليلا مع المغرب الآن».

