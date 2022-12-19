دوليه

هنأ مدرب منتخب كرواتيا زلاتكو داليتش لاعبيه بعد الحصول على المركز الثالث ببطولة كأس العالم، عقب الفوز على المنتخب المغربي 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد خليفة الدولي. وحرص داليتش في المؤتمر الصحافي الذي أقيم عقب المباراة على تهنئة المنتخب المغربي على أدائه الرائع في المباراة، رغم الارهاق الشديد الذي تعرض له لاعبوه.

وأضاف: «المنتخب المغربي قدم أداءً جيداً طوال المباراة، وكان يحاول إدراك التعادل حتى الدقيقة الأخيرة». وأبدى داليتش سعادته بتواجد فريقه في المربع الذهبي للبطولة، للمرة الثانية توالياً، بعدما أنهى نسخة عام 2018 كوصيف للمنتخب الفرنسي. وأشار إلى أن فريقه تعرض لمواقف عصيبة خلال مشواره في البطولة، لكنه أكد أن اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم، وعملوا بلا كلل أو ملل من أجل إسعاد جماهيرهم.

وبحديثه عن مستقبل الكرة الكرواتية، أكد داليتش أن الفريق لديه عناصر شابة عديدة، بالإضافة إلى اللاعبين الكبار الذين يقدمون الدعم والمساعدة للاعبين الشباب.

وأبدى مدرب المنتخب الكرواتي، تفاؤله بمستقبل منتخب بلاده وقدرته على التواجد ضمن الكبار في اللقاءات القادمة سواء القارية أو العالمية.

